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Онколог об опасностях курения вейпов: рак, диабет и болезни лёгких

Вейпы и рак: что говорят исследования
2:01
Здоровье

Курение вейпов, как и традиционных сигарет, несёт серьёзные риски для здоровья. Об этом сообщил Сергей Красный, академик НАН Беларуси и замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова. По его словам, исследования подтверждают, что вдыхание паров электронных сигарет увеличивает риски заболеваний, включая рак и сахарный диабет.

Вейпы и рак: что говорят исследования
Фото: flickr.com by Сара Джонсон, CC BY 2.0

Надежды на безопасность вейпов не оправдались

Исследования влияния табака на здоровье начались ещё в 50-е годы, и доказано, что курение вызывает рак лёгких, дыхательных путей, желудка, мочевого пузыря, а также оказывает вредное воздействие на сосуды и многие системы организма. Курильщики возлагали определённые надежды на вейпы, считая, что они менее вредны из-за отсутствия смол и более очищенного никотина. Однако исследования 2018 года, охватившие 22 000 курильщиков вейпов, показали, что электронные сигареты также представляют значительный риск для здоровья.

Чем опасны вейпы

Хотя в вейпах действительно используется очищенный никотин, учёные установили, что их курение повышает частоту заболеваний, таких как рак лёгких, дыхательных путей и желудка. Также отмечается рост случаев сахарного диабета из-за содержания полисахаридов в смесях. Ароматизаторы и этиленгликоль в составе смесей повышают риск обструктивной болезни лёгких.

Красный подчеркнул, что, на его взгляд, электронные сигареты можно использовать только как промежуточный этап при отказе от курения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также готовит рекомендации по запрету продажи смесей и электронных сигарет лицам младше 21 года, так как наибольший вред наблюдается у тех, кто начинает курить в молодом возрасте.

Уточнения

Вейпинг — процесс курения электронных сигарет и других подобных устройств.

Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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