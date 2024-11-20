Рецепт гибискусового масла для увлажнения и защиты губ

Гибискусовое масло — это натуральное и эффективное средство для ухода за губами, которое увлажняет, защищает от сухости и придаёт блеск. Приготовить его в домашних условиях очень просто.
Поместите в ёмкость по две столовые ложки сушёных цветов гибискуса, касторового масла, масла жожоба и миндального масла, а также добавьте бобы ванили.
Установите ёмкость на водяную баню на слабом огне. Важно не допускать кипячения, чтобы сохранить полезные свойства масел.
Когда смесь слегка остынет, процедите её через марлю, чтобы удалить цветки и бобы.
Перелейте готовое масло в чистый флакон из тёмного стекла.
Храните масло в прохладном месте и используйте при необходимости для увлажнения и защиты губ. Оно также придаст губам естественный блеск.
Гиби́скус коноплёвый — однолетнее травянистое растение рода Гибискус семейства Мальвовые, прядильная культура.
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