Рецепт гибискусового масла для увлажнения и защиты губ

Уход за губами: как приготовить гибискусовое масло

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гибискусовое масло — это натуральное и эффективное средство для ухода за губами, которое увлажняет, защищает от сухости и придаёт блеск. Приготовить его в домашних условиях очень просто.

Фото: Freepik by master1305, PDM

Ингредиенты:

Сушёные цветки гибискуса (каркаде): обеспечивают увлажнение и питание.

Бобы ванили: придают приятный аромат и обладают антиоксидантными свойствами.

Касторовое масло: насыщает губы влагой и защищает от пересыхания.

Масло жожоба: проникает глубоко в кожу, повышая её эластичность.

Миндальное масло: питает и смягчает губы.

Инструкция по приготовлению:

Поместите в ёмкость по две столовые ложки сушёных цветов гибискуса, касторового масла, масла жожоба и миндального масла, а также добавьте бобы ванили.

Установите ёмкость на водяную баню на слабом огне. Важно не допускать кипячения, чтобы сохранить полезные свойства масел.

Когда смесь слегка остынет, процедите её через марлю, чтобы удалить цветки и бобы.

Перелейте готовое масло в чистый флакон из тёмного стекла.

Рекомендации по использованию и хранению

Храните масло в прохладном месте и используйте при необходимости для увлажнения и защиты губ. Оно также придаст губам естественный блеск.

Уточнения

Гиби́скус коноплёвый — однолетнее травянистое растение рода Гибискус семейства Мальвовые, прядильная культура.



