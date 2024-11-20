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Как увеличение сна на 46 минут улучшает состояние человека

Полноценный отдых: как 46 минут сна меняют ваше состояние
1:19
Здоровье

Американские учёные установили, что всего 46 минут дополнительного сна могут существенно улучшить самочувствие и повысить настроение. Исследование, проведенное сотрудниками Университета Бэйлора, показало, что небольшой прирост продолжительности ночного сна в течение одной недели положительно сказывается на психическом состоянии человека. Эти данные опубликованы в Журнале позитивной психологии.

Полноценный отдых: как 46 минут сна меняют ваше состояние
Фото: pxhere.com

О ходе исследования

Для эксперимента ученые привлекли 90 человек, разделив их на три группы. Одной группе предложили ложиться спать позже, чем обычно, второй — раньше, а третья группа придерживалась своего привычного времени отхода ко сну. В течение недели ученые отслеживали изменения в самочувствии участников.

Результаты исследования

У участников, которые увеличили продолжительность сна на 46 минут, наблюдались улучшение психического состояния, повышение устойчивости к стрессу и рост самооценки. В то же время у тех, кто недосыпал в среднем 37 минут, отмечалось снижение стабильности настроения и ухудшение общего самочувствия.

Эти результаты подчеркивают важность полноценного сна для поддержания психического благополучия.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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