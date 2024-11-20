Как увеличение сна на 46 минут улучшает состояние человека

Полноценный отдых: как 46 минут сна меняют ваше состояние

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские учёные установили, что всего 46 минут дополнительного сна могут существенно улучшить самочувствие и повысить настроение. Исследование, проведенное сотрудниками Университета Бэйлора, показало, что небольшой прирост продолжительности ночного сна в течение одной недели положительно сказывается на психическом состоянии человека. Эти данные опубликованы в Журнале позитивной психологии.

Фото: pxhere.com

О ходе исследования

Для эксперимента ученые привлекли 90 человек, разделив их на три группы. Одной группе предложили ложиться спать позже, чем обычно, второй — раньше, а третья группа придерживалась своего привычного времени отхода ко сну. В течение недели ученые отслеживали изменения в самочувствии участников.

Результаты исследования

У участников, которые увеличили продолжительность сна на 46 минут, наблюдались улучшение психического состояния, повышение устойчивости к стрессу и рост самооценки. В то же время у тех, кто недосыпал в среднем 37 минут, отмечалось снижение стабильности настроения и ухудшение общего самочувствия.

Эти результаты подчеркивают важность полноценного сна для поддержания психического благополучия.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров.

