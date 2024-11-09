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Врач рассказал, как правильно сморкаться, чтобы не потерять слух

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Здоровье

Любителям часто шмыгать носом стоит знать о потенциальной опасности. Врач-оториноларинголог Дмитрий Салихов предупреждает, что такая привычка может привести к попаданию слизи в слуховые трубы и спровоцировать развитие гайморита или отита. Об этом он заявил в интервью NEWS.ru.

Врач рассказал, как правильно сморкаться, чтобы не потерять слух
Фото: Wikipedia by mcfarlandmo, CC BY 2.0

Кроме того, резкое сморкание также может быть вредным, поскольку создает избыточное давление на ушной аппарат и может привести к потере слуха. Также не рекомендуется использовать многоразовые носовые платки, поскольку ткань накапливает большое количество микробов.

"Кроме того, не стоит сморкаться двумя ноздрями сразу. Избавляться от слизи необходимо одной половиной носа, прикрывая пальцем другую. Это также поможет предотвратить риск развития гайморита и отита", — заключил Салихов.

Уточнения

Синуси́т (новолат. sinusitis, от лат. sinus — пазуха и лат. -itis — суффикс, означающий воспаление; синонимы: синуи́т, ри́носинусит) — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа. 

Оти́т (от др.-греч. οὖς, в род. п. ὠτός — ухо и лат. -itis — суффикс, означающий воспаление) — ЛОР-заболевание, представляющее собой воспалительный процесс в ухе.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Варнель Ольга
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