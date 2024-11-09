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Психолог раскрыла, как побороть осеннюю хандру

1:06
Здоровье

Осенью человек может столкнуться с хандрой из-за нехватки витаминов, плохого сна и других факторов. Чтобы победить плохое состояние, важно оказать организму внешнюю помощь, исключив раздражающие факторы. Об этом заявила психолог Марина Левс.

Психолог раскрыла, как побороть осеннюю хандру
Фото: unsplash.com by freddie marriage, PDM

Во время эфира на телеканале "Санкт-Петербург" Марина Левс назвала три ключевых аспекта борьбы с осенней хандрой. Первый аспект предполагает осознание человеком наличия выбора.

"Если совсем невмоготу, никто же не заставляет жить в этом городе. То есть, когда человек начинает осознавать, что у меня есть выбор — у него уменьшается тревога, а значит понижается это невротическое состояние", — отметила эксперт.

Второй аспект основан на понимании, что все в жизни временно.

Третий аспект, по мнению психолога, заключается в поиске позитивных моментов, способных порадовать в конкретный сезон. При оказании помощи другим людям важно учитывать свои собственные знания и ресурсы, считает специалист.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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