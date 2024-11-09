Что скрывает манка: почему эту кашу лучше избегать

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С детства нам говорили, что каши — обязательная часть здорового питания, необходимая для силы и здоровья. Однако не все каши действительно приносят пользу.

Фото: Adobe Stock by Anna, PDM

Например, манную кашу, столь привычную многим с детства, лучше исключить из рациона. Как поясняет врач, манка — это побочный продукт производства пшеничной муки. В ней почти нет полезных элементов, но она содержит глютен, который подходит не всем.

Кроме того, манная крупа состоит в основном из быстрых углеводов, которые повышают уровень глюкозы в крови и могут привести к развитию диабета при частом употреблении.

Доктор Лебедева также подчеркнула, что каши на молоке тоже не лучший выбор. В сочетании с молоком крупы способствуют повышению уровня инсулина, что не всегда полезно для организма.

Уточнения

Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого "сортового помола" со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.

