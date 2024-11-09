Питание, которое ускоряет старение: от чего лучше отказаться

Любая женщина, если есть возможность, будет уделять внимание состоянию волос и кожи, ведь от внешнего вида напрямую зависят наша самооценка и восприятие окружающих. Однако выглядеть молодо и привлекательно можно и без дорогих средств ухода. Достаточно наладить питание, вести здоровый образ жизни и соблюдать питьевой режим — меню при этом, конечно, придется немного скорректировать.
Хотя кофе сам по себе безопасен для красоты и даже полезен благодаря антиоксидантам, важно помнить о мере. Избыток кофеина способствует обезвоживанию, что негативно отражается на коже: появляются ранние морщины, а цвет лица теряет свежесть.
Сладости провоцируют появление высыпаний даже в зрелом возрасте и ускоряют старение кожи. Чем меньше сахара в рационе, тем лучше для внешнего вида. Полезной альтернативой станут ягоды и фрукты, которые удовлетворят потребность в сладком и помогут сохранить молодость.
Сосиски, колбаса, жареное мясо и шашлык негативно сказываются на состоянии кожи. Эти продукты разрушают коллаген — белок, отвечающий за молодость кожи. Чтобы сохранить свежий цвет лица и замедлить старение, лучше отказаться от этих вредных блюд.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.