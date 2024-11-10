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Выяснилось, сколько красного мяса требуется человеку в неделю

1:04
Здоровье

Чрезмерное употребление мяса может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, таким как повышенный риск развития рака толстой кишки и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Выяснилось, сколько красного мяса требуется человеку в неделю
Фото: freepik.com by bublikhaus, PDM

Рекомендуется ограничить потребление красного мяса до 500-600 граммов в неделю, сообщил врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

Важно выбирать нежирные сорта мяса и включать в свой рацион больше растительных источников белка, таких как бобовые, орехи и семена, сказал эксперт. Обработанные мясные продукты, например, колбасы и сосиски, часто содержат консерванты и насыщенные жиры, поэтому их следует употреблять с осторожностью, пишет Газета.Ru.

Забота о здоровье требует внимательного отношения к тому, что мы едим. Ограничивая потребление красного мяса и заменяя его растительными белками, мы можем существенно снизить риски для нашего здоровья и поддерживать его на оптимальном уровне.

Уточнения

Красное мясо — мясо млекопитающих и птиц, имеющее красные оттенки из-за наличия белка миоглобина.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Соколова Светлана
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