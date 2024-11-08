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Если терпеть головную боль, могут возникнуть серьёзные последствия

1:38
Здоровье

Головная боль может возникать из-за переутомления, длительного нахождения за компьютером или стресса. Некоторые предпочитают не принимать обезболивающие и ждать, пока боль пройдёт сама, однако делать этого не стоит, так как возможны серьёзные последствия. Об этом рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Дилфуза Ишбаева.

Если терпеть головную боль, могут возникнуть серьёзные последствия
Фото: PxHere is licensed under CC0

По её словам, опасность заключается в разрушении нервных окончаний и клеток головного мозга. В запущенных случаях головная боль может перейти в хроническую форму. Это негативно влияет на психоэмоциональное состояние, вызывает раздражительность, тревогу и резкие перепады настроения.

Причины головной боли делятся на первичные и вторичные. Первичная боль не связана с заболеваниями, например мигрень или боль напряжения. Вторичная возникает из-за травм головы, заболеваний позвоночника, повышенного или внутричерепного давления, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на врача.

Длительный спазм может привести к разрушению нервных клеток, повышению уровня тревожности и раздражительности. Это увеличивает риск возникновения хронических болей и развития новых патологий в организме, таких как проблемы с сердечно-сосудистой системой и образование опухолей.

Головная боль часто сопровождается сильной пульсирующей болью, рвотой, тошнотой и снижением работоспособности. Для диагностики и лечения необходимо обратиться к врачу-терапевту или неврологу.

Уточнения

Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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