Защищаемся от вирусов со вкусом: десять лучших напитков для укрепления иммунитета

3:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В период поздней осени и начала зимы, когда вирусы наиболее активны, особенно важно уделять внимание своему здоровью и укреплению иммунитета.

Фото: flickr.com by Liz Mc, CC BY 2.0

Существует множество простых и эффективных напитков, которые помогут защитить организм от простудных заболеваний. Ниже URA.RU представляет список проверенных рецептов:

Чай с имбирём и лимоном. Имбирь известен своими противовоспалительными и противовирусными свойствами, а лимон богат витамином С, который укрепляет иммунную систему и ускоряет процесс восстановления. Травяные чаи. Ромашка, шалфей и мята обладают антисептическим действием, снимают воспаление и облегчают дыхание. Они также оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему, что особенно полезно в период стрессов, связанных с болезнью. Морс из ягод. Клюква, брусника и малина богаты антиоксидантами, витаминами А, Е и группы В, а также минералами, такими как калий и магний. Эти ягоды помогают организму справляться с воспалениями и укрепляют защитные функции. Отвар шиповника. Шиповник является рекордсменом по содержанию витамина С, который необходим для поддержания иммунитета. Кроме того, этот напиток богат витаминами группы B, магнием и железом. Куриный бульон. Куриный бульон содержит аминокислоту цистеин, которая разжижает слизь в дыхательных путях, облегчая дыхание. Кроме того, он снабжает организм белками, необходимыми для восстановления сил. Вода с лимоном и мёдом. Лимон обеспечивает организм витамином С, а мёд обладает антибактериальным и противовоспалительным эффектом. Эта комбинация помогает быстро восстановить силы и облегчить симптомы простуды. Тёплое молоко с куркумой. Молоко оказывает обволакивающее действие на слизистую оболочку горла, уменьшая раздражение и боль. Куркумин активирует выработку Т-клеток иммунной системы, которые уничтожают вирусы. Облепиховый чай. В облепихе содержится рекордное количество витамина С и витамина А, которые усиливают противовирусный иммунитет. Чай с прополисом. Прополис содержит более 300 активных веществ, включая флавоноиды и органические кислоты, которые борются с вирусами и бактериями. Компот из сухофруктов. Сухофрукты сохраняют большинство полезных свойств свежих фруктов, включая витамины и минералы. Они обогащают организм клетчаткой, необходимой для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.

Важно помнить, что при приготовлении любых напитков необходимо учитывать индивидуальную непереносимость компонентов. Беременным женщинам следует проконсультироваться с врачом перед употреблением травяных чаев и прополиса. Напитки лучше готовить непосредственно перед употреблением и не хранить длительное время.

Для достижения максимального эффекта необходимо регулярно употреблять защитные напитки, полноценно отдыхать и высыпаться, правильно питаться, поддерживать умеренную физическую активность и обеспечить оптимальную влажность в помещении.

Если у вас поднялась температура выше 38 градусов, появилась сильная головная боль или другие серьёзные симптомы, необходимо срочно обратиться к врачу, так как напитки — это лишь вспомогательные средства в борьбе с вирусами.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.



Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

