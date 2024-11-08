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Защищаемся от вирусов со вкусом: десять лучших напитков для укрепления иммунитета

3:44
Здоровье

В период поздней осени и начала зимы, когда вирусы наиболее активны, особенно важно уделять внимание своему здоровью и укреплению иммунитета.

Защищаемся от вирусов со вкусом: десять лучших напитков для укрепления иммунитета
Фото: flickr.com by Liz Mc, CC BY 2.0

Существует множество простых и эффективных напитков, которые помогут защитить организм от простудных заболеваний. Ниже URA.RU представляет список проверенных рецептов:

  1. Чай с имбирём и лимоном. Имбирь известен своими противовоспалительными и противовирусными свойствами, а лимон богат витамином С, который укрепляет иммунную систему и ускоряет процесс восстановления.
  2. Травяные чаи. Ромашка, шалфей и мята обладают антисептическим действием, снимают воспаление и облегчают дыхание. Они также оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему, что особенно полезно в период стрессов, связанных с болезнью.
  3. Морс из ягод. Клюква, брусника и малина богаты антиоксидантами, витаминами А, Е и группы В, а также минералами, такими как калий и магний. Эти ягоды помогают организму справляться с воспалениями и укрепляют защитные функции.
  4. Отвар шиповника. Шиповник является рекордсменом по содержанию витамина С, который необходим для поддержания иммунитета. Кроме того, этот напиток богат витаминами группы B, магнием и железом.
  5. Куриный бульон. Куриный бульон содержит аминокислоту цистеин, которая разжижает слизь в дыхательных путях, облегчая дыхание. Кроме того, он снабжает организм белками, необходимыми для восстановления сил.
  6. Вода с лимоном и мёдом. Лимон обеспечивает организм витамином С, а мёд обладает антибактериальным и противовоспалительным эффектом. Эта комбинация помогает быстро восстановить силы и облегчить симптомы простуды.
  7. Тёплое молоко с куркумой. Молоко оказывает обволакивающее действие на слизистую оболочку горла, уменьшая раздражение и боль. Куркумин активирует выработку Т-клеток иммунной системы, которые уничтожают вирусы.
  8. Облепиховый чай. В облепихе содержится рекордное количество витамина С и витамина А, которые усиливают противовирусный иммунитет.
  9. Чай с прополисом. Прополис содержит более 300 активных веществ, включая флавоноиды и органические кислоты, которые борются с вирусами и бактериями.
  10. Компот из сухофруктов. Сухофрукты сохраняют большинство полезных свойств свежих фруктов, включая витамины и минералы. Они обогащают организм клетчаткой, необходимой для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.

Важно помнить, что при приготовлении любых напитков необходимо учитывать индивидуальную непереносимость компонентов. Беременным женщинам следует проконсультироваться с врачом перед употреблением травяных чаев и прополиса. Напитки лучше готовить непосредственно перед употреблением и не хранить длительное время.

Для достижения максимального эффекта необходимо регулярно употреблять защитные напитки, полноценно отдыхать и высыпаться, правильно питаться, поддерживать умеренную физическую активность и обеспечить оптимальную влажность в помещении.

Если у вас поднялась температура выше 38 градусов, появилась сильная головная боль или другие серьёзные симптомы, необходимо срочно обратиться к врачу, так как напитки — это лишь вспомогательные средства в борьбе с вирусами.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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