Как правильно подготовиться к колоноскопии, чтобы не бояться процедуры

Многие люди предпочли бы избежать колоноскопии, но иногда её невозможно заменить другим обследованием. Например, людям старше 55 лет рекомендуется проходить эту процедуру раз в десять лет.
Особенно важно делать колоноскопию тем, у кого в семье были случаи рака кишечника: для таких пациентов врачи советуют провести обследование на десять лет раньше возраста, в котором заболевание было обнаружено у родственника. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Марина Смирнова.
Колоноскопия — это один из наиболее информативных методов диагностики. Смирнова объясняет, что процедура даёт возможность тщательно оценить тонус и состояние слизистой кишечника, а при необходимости провести биопсию подозрительных участков.
Это важно, так как колоноскопия помогает вовремя обнаружить не только новообразования, но и такие воспалительные заболевания, как язвенный колит или болезнь Крона, а также врождённые аномалии, требующие внимания.
Кроме возрастных рекомендаций, колоноскопия назначается при ряде симптомов, указывающих на возможные проблемы с кишечником.
Если у пациента обнаружены следы крови, слизи или гноя в кале, врачи настаивают на проведении обследования. Другими показаниями являются хронические запоры, диарея, боли в кишечнике, вздутие живота и необъяснимое повышение температуры.
Также насторожить должны такие симптомы, как потеря веса, анемия и ощущение инородного тела в прямой кишке.
Подготовка к колоноскопии требует не только моральной готовности, но и соблюдения строгих рекомендаций.
За три дня до процедуры пациенту нужно придерживаться специальной диеты, а за день до обследования — принять раствор, очищающий кишечник, чтобы врач мог чётко увидеть все его особенности и поставить точный диагноз.
Если подготовка проведена правильно, беспокоиться не о чем: врач увидит всё необходимое и получит максимальную точность данных.
Для пациентов, особенно чувствительных к неприятным ощущениям, практически в каждой клинике предлагают колоноскопию под седацией или наркозом, что делает процедуру максимально комфортной.
Этот вариант позволяет провести обследование без лишнего стресса и обеспечивает спокойствие пациента.
Колоноскопи́я (видеоколоноскопия, ВКС; фиброколоноскопия, ФКС) — медицинский эндоскопический лечебно-диагностический метод, во время которого врач осматривает и оценивает состояние внутренней поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа.
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