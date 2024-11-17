Как правильно подготовиться к колоноскопии, чтобы не бояться процедуры

2:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди предпочли бы избежать колоноскопии, но иногда её невозможно заменить другим обследованием. Например, людям старше 55 лет рекомендуется проходить эту процедуру раз в десять лет.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Особенно важно делать колоноскопию тем, у кого в семье были случаи рака кишечника: для таких пациентов врачи советуют провести обследование на десять лет раньше возраста, в котором заболевание было обнаружено у родственника. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Марина Смирнова.

Что позволяет выявить колоноскопия?

Колоноскопия — это один из наиболее информативных методов диагностики. Смирнова объясняет, что процедура даёт возможность тщательно оценить тонус и состояние слизистой кишечника, а при необходимости провести биопсию подозрительных участков.

Это важно, так как колоноскопия помогает вовремя обнаружить не только новообразования, но и такие воспалительные заболевания, как язвенный колит или болезнь Крона, а также врождённые аномалии, требующие внимания.

Когда колоноскопия обязательна?

Кроме возрастных рекомендаций, колоноскопия назначается при ряде симптомов, указывающих на возможные проблемы с кишечником.

Если у пациента обнаружены следы крови, слизи или гноя в кале, врачи настаивают на проведении обследования. Другими показаниями являются хронические запоры, диарея, боли в кишечнике, вздутие живота и необъяснимое повышение температуры.

Также насторожить должны такие симптомы, как потеря веса, анемия и ощущение инородного тела в прямой кишке.

Как подготовиться к колоноскопии?

Подготовка к колоноскопии требует не только моральной готовности, но и соблюдения строгих рекомендаций.

За три дня до процедуры пациенту нужно придерживаться специальной диеты, а за день до обследования — принять раствор, очищающий кишечник, чтобы врач мог чётко увидеть все его особенности и поставить точный диагноз.

Если подготовка проведена правильно, беспокоиться не о чем: врач увидит всё необходимое и получит максимальную точность данных.

Как снизить дискомфорт во время процедуры?

Для пациентов, особенно чувствительных к неприятным ощущениям, практически в каждой клинике предлагают колоноскопию под седацией или наркозом, что делает процедуру максимально комфортной.

Этот вариант позволяет провести обследование без лишнего стресса и обеспечивает спокойствие пациента.

Уточнения

Колоноскопи́я (видеоколоноскопия, ВКС; фиброколоноскопия, ФКС) — медицинский эндоскопический лечебно-диагностический метод, во время которого врач осматривает и оценивает состояние внутренней поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа.

