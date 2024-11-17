Опасность самолечения: почему нельзя назначать себе лекарства

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В попытках быстро справиться с болезнью многие люди начинают лечиться самостоятельно, не прибегая к помощи врачей.

Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, PDM

Но, как предупреждает врач высшей категории Алексей Карзин, самолечение, особенно с использованием антибиотиков, может привести к тяжёлым последствиям.

Чем опасны антибиотики без контроля врача?

Антибиотики — это серьёзные лекарственные средства с мощным действием, и их бесконтрольный приём может нанести вред организму.

Карзин отмечает, что такие препараты способны вызвать не только банальную кожную сыпь, но и более тяжёлые побочные реакции, например анафилактический шок, который угрожает жизни пациента.

Кроме того, антибиотики нередко уничтожают полезные бактерии в кишечнике, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы. В результате человек может столкнуться с воспалением кишечника и проблемами с пищеварением.

Когда антибиотики бесполезны?

Одна из распространённых ошибок — принимать антибиотики при вирусных инфекциях, таких как грипп.

Карзин подчёркивает, что эти препараты работают исключительно против бактерий, и в случае вирусных заболеваний они абсолютно бесполезны.

Злоупотребление антибиотиками при гриппе не только не даст эффекта, но и навредит иммунной системе.

"Важно помнить, что не всякое воспаление требует антибиотиков. Например, при гриппе они бесполезны, поскольку борются с бактериями, а вирусные инфекции лечатся совершенно иными средствами" — заявил Карзин.

Как самолечение ухудшает состояние организма?

Одним из самых серьёзных последствий самолечения является развитие устойчивости к антибиотикам. Это означает, что при реальной необходимости лечения инфекций врачебные препараты могут просто не сработать.

В этом случае даже правильно назначенный специалистом курс может оказаться неэффективным, что грозит ухудшением состояния и развитием осложнений.

Почему стоит доверить выбор лечения врачу?

Врач обладает знаниями и опытом, чтобы правильно оценить ваше состояние и подобрать наиболее подходящее лечение.

Специалист определит тип инфекции, подберёт оптимальную дозировку и составит схему приёма, чтобы минимизировать риск побочных эффектов и повысить эффективность лечения.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

