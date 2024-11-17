Опасность самолечения: почему нельзя назначать себе лекарства

В попытках быстро справиться с болезнью многие люди начинают лечиться самостоятельно, не прибегая к помощи врачей.
Но, как предупреждает врач высшей категории Алексей Карзин, самолечение, особенно с использованием антибиотиков, может привести к тяжёлым последствиям.
Антибиотики — это серьёзные лекарственные средства с мощным действием, и их бесконтрольный приём может нанести вред организму.
Карзин отмечает, что такие препараты способны вызвать не только банальную кожную сыпь, но и более тяжёлые побочные реакции, например анафилактический шок, который угрожает жизни пациента.
Кроме того, антибиотики нередко уничтожают полезные бактерии в кишечнике, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы. В результате человек может столкнуться с воспалением кишечника и проблемами с пищеварением.
Одна из распространённых ошибок — принимать антибиотики при вирусных инфекциях, таких как грипп.
Карзин подчёркивает, что эти препараты работают исключительно против бактерий, и в случае вирусных заболеваний они абсолютно бесполезны.
Злоупотребление антибиотиками при гриппе не только не даст эффекта, но и навредит иммунной системе.
"Важно помнить, что не всякое воспаление требует антибиотиков. Например, при гриппе они бесполезны, поскольку борются с бактериями, а вирусные инфекции лечатся совершенно иными средствами" — заявил Карзин.
Одним из самых серьёзных последствий самолечения является развитие устойчивости к антибиотикам. Это означает, что при реальной необходимости лечения инфекций врачебные препараты могут просто не сработать.
В этом случае даже правильно назначенный специалистом курс может оказаться неэффективным, что грозит ухудшением состояния и развитием осложнений.
Врач обладает знаниями и опытом, чтобы правильно оценить ваше состояние и подобрать наиболее подходящее лечение.
Специалист определит тип инфекции, подберёт оптимальную дозировку и составит схему приёма, чтобы минимизировать риск побочных эффектов и повысить эффективность лечения.
Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.
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