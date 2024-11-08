В Москве планируется открыть Центр женского здоровья с отделением антенатальной охраны плода

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На базе ГКБ имени С. С. Юдина, находящегося на Севастопольском проспекте, планируется открыть Центр женского здоровья с отделением антенатальной охраны плода. Пока Департамент по конкурентной политике Москвы находится в поисках подрядчика, чтобы тот подготовил необходимую документацию и провёл комплексный капитальный ремонт здания.

Фото: Flickr by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, CC BY 2.0

По данным ЕИС в сфере закупок, капитальный ремонт собираются сделать в блоке "В", площадью более семи тысяч кв. м. В здании 1993 года постройки также имеются подвал и технический этаж. На осуществление ремонта из бюджета Москвы планируется потратить 1,9 млрд рублей.

В этом году подрядчику выделят 7,13 млн рублей, в следующем — ещё 400,8 млн рублей. Оставшуюся часть, в размере 1,489 млрд рублей, планируется перевести в 2026 году. Согласно плану, проектно-изыскательские работы должны быть проведены за 255 дней, а строительные — за 540.

Как пишет НИА, ГКБ имени С. С. Юдина — это один из крупнейших медицинских холдингов столицы, в котором работают более 6 тысяч человек.

Уточнения

Бере́менность — физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.



Капита́льный ремо́нт (существует сокращение капремонт) — плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

