Курят другие, а страдаете вы: пассивное курение и его опасности

Даже если вы сами не курите, избежать пассивного табачного дыма трудно, особенно когда рядом курят другие люди. Как именно такое пассивное курение сказывается на нашем здоровье?

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Научные исследования подтверждают, что отказ от пассивного курения приносит ощутимую пользу для здоровья. Недавно британские ученые выяснили, что около миллиона работающих людей в Великобритании регулярно подвергаются воздействию табачного дыма на рабочем месте.

Особенно сильно страдают медсёстры, сиделки и домашние помощники — они вдыхают вредные вещества в количествах, сравнимых с жителями Дели, где воздух сильно загрязнён смогом.

Однако вред здоровью может нанести не только длительное, но и кратковременное пассивное курение. Даже короткое воздействие табачного дыма способно вызвать у чувствительных людей сердечные приступы, проблемы с кровообращением и приступы астмы.

Если воздействие дыма становится регулярным, это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний лёгких и даже инсульта.

Уточнения

Пассивное курение (также вторичное или "англ. second-hand" курение) — процесс вдыхания побочного или вторичного табачного дыма вместе с воздухом людьми, которые находятся вблизи курящего человека.

