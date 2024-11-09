Курят другие, а страдаете вы: пассивное курение и его опасности

Даже если вы сами не курите, избежать пассивного табачного дыма трудно, особенно когда рядом курят другие люди. Как именно такое пассивное курение сказывается на нашем здоровье?
Научные исследования подтверждают, что отказ от пассивного курения приносит ощутимую пользу для здоровья. Недавно британские ученые выяснили, что около миллиона работающих людей в Великобритании регулярно подвергаются воздействию табачного дыма на рабочем месте.
Особенно сильно страдают медсёстры, сиделки и домашние помощники — они вдыхают вредные вещества в количествах, сравнимых с жителями Дели, где воздух сильно загрязнён смогом.
Однако вред здоровью может нанести не только длительное, но и кратковременное пассивное курение. Даже короткое воздействие табачного дыма способно вызвать у чувствительных людей сердечные приступы, проблемы с кровообращением и приступы астмы.
Если воздействие дыма становится регулярным, это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний лёгких и даже инсульта.
Пассивное курение (также вторичное или "англ. second-hand" курение) — процесс вдыхания побочного или вторичного табачного дыма вместе с воздухом людьми, которые находятся вблизи курящего человека.
Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.