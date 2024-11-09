Почему сладкие йогурты и хлопья опасны для фигуры и здоровья

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог предупреждает: популярные завтраки, такие как: йогурт, сосиски и сладкие хлопья, могут навредить здоровью. По её словам, излишек сахара в утренних хлопьях и йогуртах способствует набору лишнего веса, что, в свою очередь, повышает риск развития онкологических заболеваний.

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Также сосиски и другие переработанные мясные продукты содержат вредные добавки и консерванты, которые могут оказаться канцерогенными.

Вместо этого диетолог рекомендует на завтрак продукты, богатые клетчаткой:

овощи

фрукты

ягоды

цельнозерновые изделия.

Такие продукты не только полезны для организма, но и помогают надолго сохранить ощущение сытости.

Уточнения

За́втрак - первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

