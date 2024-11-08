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Цирроз печени: что нужно знать о самой опасной болезни печени

2:56
Здоровье

Цирроз печени — это хроническое заболевание, развивающееся как конечная стадия других болезней печени. Чаще всего цирроз возникает у людей в возрасте от 35 до 60 лет и становится причиной смертности в России и США.

Цирроз печени: что нужно знать о самой опасной болезни печени
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Описание болезни

Цирроз представляет собой замену здоровых тканей печени на соединительную, что приводит к печеночной недостаточности. Болезнь является необратимой, и терапия направлена на замедление развития, снижение симптомов и улучшение самочувствия. Хотя некоторые лекарства могут замедлить процесс, конечный исход неизбежен.

Причины цирроза печени

Обычно цирроз — это осложнение уже существующих патологий, таких как:

  • Длительный алкоголизм.
  • Хронический гепатит.
  • Нарушения обмена веществ, приводящие к накоплению железа и меди.
  • Аутоиммунные заболевания.
  • Неалкогольная жировая болезнь печени (чаще всего связана с диабетом).
  • Факторами риска также являются недоедание, дефицит белков и витаминов, вирусные инфекции и, реже, наследственность.

Симптомы цирроза печени

Зачастую цирроз протекает бессимптомно, и многие узнают о нем только при обследовании. Ранние симптомы включают усталость, слабость, раздражительность и тяжесть в животе. По мере прогрессирования могут появляться:

  • Тошнота и рвота.
  • Нарушения кишечника (запор или понос).
  • Потеря аппетита и вздутие живота.
  • На поздних стадиях возможно пожелтение кожи и зуд из-за накопления билирубина.

Диагностика цирроза печени

Диагностика начинается с осмотра, во время которого врач может заметить увеличение печени и желчного пузыря, пожелтение слизистых оболочек и сосудистые звездочки на животе. Для подтверждения диагноза проводят:

  • Анализы крови, коагулограмму и тесты на гепатит.
  • УЗИ органов брюшной полости.
  • КТ и МРТ для оценки степени повреждения.
  • Биопсию печени, чтобы определить стадию заболевания.

Лечение цирроза печени

Лечение цирроза направлено на поддержание здоровья печени, снижение симптомов и минимизацию осложнений. Терапия включает:

Диету: исключение алкоголя, консервов, газированных напитков, жареных и соленых блюд. Рацион должен содержать сбалансированное количество белков, жиров и углеводов.

Лекарства: щадящие препараты, которые замедляют фиброз тканей и поддерживают функцию печени.

Профилактика

Соблюдение диеты, отказ от алкоголя, контроль массы тела и соблюдение режима сна помогают снизить риск осложнений при циррозе.

Уточнения

Цирро́з пе́чени (др.-греч. κίρρως - рыжий, янтарный) — хроническое заболевание печени, сопровождающееся необратимым замещением паренхиматозной ткани печени фиброзной соединительной тканью, или стромой.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
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