Цирроз печени: что нужно знать о самой опасной болезни печени

Цирроз печени — это хроническое заболевание, развивающееся как конечная стадия других болезней печени. Чаще всего цирроз возникает у людей в возрасте от 35 до 60 лет и становится причиной смертности в России и США.
Цирроз представляет собой замену здоровых тканей печени на соединительную, что приводит к печеночной недостаточности. Болезнь является необратимой, и терапия направлена на замедление развития, снижение симптомов и улучшение самочувствия. Хотя некоторые лекарства могут замедлить процесс, конечный исход неизбежен.
Обычно цирроз — это осложнение уже существующих патологий, таких как:
Зачастую цирроз протекает бессимптомно, и многие узнают о нем только при обследовании. Ранние симптомы включают усталость, слабость, раздражительность и тяжесть в животе. По мере прогрессирования могут появляться:
Диагностика начинается с осмотра, во время которого врач может заметить увеличение печени и желчного пузыря, пожелтение слизистых оболочек и сосудистые звездочки на животе. Для подтверждения диагноза проводят:
Лечение цирроза направлено на поддержание здоровья печени, снижение симптомов и минимизацию осложнений. Терапия включает:
Диету: исключение алкоголя, консервов, газированных напитков, жареных и соленых блюд. Рацион должен содержать сбалансированное количество белков, жиров и углеводов.
Лекарства: щадящие препараты, которые замедляют фиброз тканей и поддерживают функцию печени.
Соблюдение диеты, отказ от алкоголя, контроль массы тела и соблюдение режима сна помогают снизить риск осложнений при циррозе.
Цирро́з пе́чени (др.-греч. κίρρως - рыжий, янтарный) — хроническое заболевание печени, сопровождающееся необратимым замещением паренхиматозной ткани печени фиброзной соединительной тканью, или стромой.
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