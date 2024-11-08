Цирроз печени: что нужно знать о самой опасной болезни печени

2:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Цирроз печени — это хроническое заболевание, развивающееся как конечная стадия других болезней печени. Чаще всего цирроз возникает у людей в возрасте от 35 до 60 лет и становится причиной смертности в России и США.

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Описание болезни

Цирроз представляет собой замену здоровых тканей печени на соединительную, что приводит к печеночной недостаточности. Болезнь является необратимой, и терапия направлена на замедление развития, снижение симптомов и улучшение самочувствия. Хотя некоторые лекарства могут замедлить процесс, конечный исход неизбежен.

Причины цирроза печени

Обычно цирроз — это осложнение уже существующих патологий, таких как:

Длительный алкоголизм.

Хронический гепатит.

Нарушения обмена веществ, приводящие к накоплению железа и меди.

Аутоиммунные заболевания.

Неалкогольная жировая болезнь печени (чаще всего связана с диабетом).

Факторами риска также являются недоедание, дефицит белков и витаминов, вирусные инфекции и, реже, наследственность.

Симптомы цирроза печени

Зачастую цирроз протекает бессимптомно, и многие узнают о нем только при обследовании. Ранние симптомы включают усталость, слабость, раздражительность и тяжесть в животе. По мере прогрессирования могут появляться:

Тошнота и рвота.

Нарушения кишечника (запор или понос).

Потеря аппетита и вздутие живота.

На поздних стадиях возможно пожелтение кожи и зуд из-за накопления билирубина.

Диагностика цирроза печени

Диагностика начинается с осмотра, во время которого врач может заметить увеличение печени и желчного пузыря, пожелтение слизистых оболочек и сосудистые звездочки на животе. Для подтверждения диагноза проводят:

Анализы крови, коагулограмму и тесты на гепатит.

УЗИ органов брюшной полости.

КТ и МРТ для оценки степени повреждения.

Биопсию печени, чтобы определить стадию заболевания.

Лечение цирроза печени

Лечение цирроза направлено на поддержание здоровья печени, снижение симптомов и минимизацию осложнений. Терапия включает:

Диету: исключение алкоголя, консервов, газированных напитков, жареных и соленых блюд. Рацион должен содержать сбалансированное количество белков, жиров и углеводов.

Лекарства: щадящие препараты, которые замедляют фиброз тканей и поддерживают функцию печени.

Профилактика

Соблюдение диеты, отказ от алкоголя, контроль массы тела и соблюдение режима сна помогают снизить риск осложнений при циррозе.

Уточнения

Цирро́з пе́чени (др.-греч. κίρρως - рыжий, янтарный) — хроническое заболевание печени, сопровождающееся необратимым замещением паренхиматозной ткани печени фиброзной соединительной тканью, или стромой.

