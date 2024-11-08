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Суставные боли: что нужно знать каждому для здоровья

2:46
Здоровье

Боль в суставах, или артралгия, — это симптом множества заболеваний, связанный с воспалением и механическим воздействием на суставные ткани. Во время движения суставные рецепторы раздражаются, и сигнал передается в мозг, вызывая ощущение боли. Особенно чувствительны суставы при воспалении, когда иммунная система усиливает болевые сигналы.

Суставные боли: что нужно знать каждому для здоровья
Фото: Freepik by freepik, PDM

Виды и причины боли в суставах

Боль в суставах может быть вызвана различными причинами, включая инфекции, ревматические заболевания и травмы. Наиболее распространённые виды боли:

Артрит - воспалительное заболевание суставов, вызванное инфекцией, аутоиммунными реакциями или гормональными нарушениями.

Артроз - разрушение хрящей и суставных поверхностей костей, ведущее к их истончению и снижению подвижности.

Кроме инфекций, причинами боли могут быть эндокринные нарушения, воздействие токсичных веществ и длительный приём некоторых медикаментов. Часто боль в суставах вызывается хроническими инфекциями или поражением других органов.

Группы риска и классификация болей

Некоторые категории людей подвержены повышенному риску артралгии. К ним относятся пожилые люди, женщины в период менопаузы, люди с ожирением, а также те, кто перенёс травмы суставов.

Среди основных видов артралгии выделяют боли:

  • в одном суставе (моноартралгия),
  • в нескольких суставах (олигоартралгия),
  • в большинстве суставов тела (полиартралгия).

Симптоматика также различается: боль может быть стартовой, ночной, ноющей, постоянной или мигрирующей.

Диагностика и лечение

Важно сразу обратиться к врачу, чтобы провести полноценное обследование. Для диагностики артралгии проводят рентген, УЗИ, анализы крови, МРТ и другие исследования. Лечение суставной боли включает в себя обезболивающие препараты, противовоспалительные средства, хондропротекторы и витамины.

Профилактика артралгии

Чтобы снизить риск развития артралгии, соблюдайте следующие рекомендации:

  • Следите за весом и ведите активный образ жизни.
  • Избегайте переохлаждений и поддерживайте здоровый режим дня.
  • Регулярно выполняйте упражнения для поддержки подвижности суставов.
  • Носите удобную обувь и защищайте суставы от перегрузок.

В тяжёлых случаях врач может предложить хирургическое лечение, чтобы восстановить функции суставов и улучшить качество жизни пациента.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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