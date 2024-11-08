Суставные боли: что нужно знать каждому для здоровья

Боль в суставах, или артралгия, — это симптом множества заболеваний, связанный с воспалением и механическим воздействием на суставные ткани. Во время движения суставные рецепторы раздражаются, и сигнал передается в мозг, вызывая ощущение боли. Особенно чувствительны суставы при воспалении, когда иммунная система усиливает болевые сигналы.
Боль в суставах может быть вызвана различными причинами, включая инфекции, ревматические заболевания и травмы. Наиболее распространённые виды боли:
Артрит - воспалительное заболевание суставов, вызванное инфекцией, аутоиммунными реакциями или гормональными нарушениями.
Артроз - разрушение хрящей и суставных поверхностей костей, ведущее к их истончению и снижению подвижности.
Кроме инфекций, причинами боли могут быть эндокринные нарушения, воздействие токсичных веществ и длительный приём некоторых медикаментов. Часто боль в суставах вызывается хроническими инфекциями или поражением других органов.
Некоторые категории людей подвержены повышенному риску артралгии. К ним относятся пожилые люди, женщины в период менопаузы, люди с ожирением, а также те, кто перенёс травмы суставов.
Среди основных видов артралгии выделяют боли:
Симптоматика также различается: боль может быть стартовой, ночной, ноющей, постоянной или мигрирующей.
Важно сразу обратиться к врачу, чтобы провести полноценное обследование. Для диагностики артралгии проводят рентген, УЗИ, анализы крови, МРТ и другие исследования. Лечение суставной боли включает в себя обезболивающие препараты, противовоспалительные средства, хондропротекторы и витамины.
Чтобы снизить риск развития артралгии, соблюдайте следующие рекомендации:
В тяжёлых случаях врач может предложить хирургическое лечение, чтобы восстановить функции суставов и улучшить качество жизни пациента.
Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.
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