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Врач объяснил, почему важно ежегодно вакцинироваться от гриппа

1:16
Здоровье

Ежегодная вакцинация против гриппа необходима из-за возникновения новых штаммов вируса, заявил профессор и врач-инфекционист Николай Малышев в интервью НСН. Он добавил, что по поводу вакцинации от COVID-19 следует получить консультацию у специалиста.

Врач объяснил, почему важно ежегодно вакцинироваться от гриппа
Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Малышев подчеркнул, что вакцинация от гриппа должна проводиться ежегодно, так как появляются новые штаммы, что является непреложным фактом. Что касается COVID-19, то здесь необходима консультация с врачом, учитывая множество индивидуальных особенностей. Консультация важна и для вакцинации от гриппа, пояснил он.

Профессор и педиатр-иммунолог Андрей Продеус добавил, что вакцинация от гриппа особенно критична для людей с хроническими заболеваниями и тех, кто находится в группе риска. Однако в отношении вакцинации от коронавируса решение должно приниматься индивидуально. К тому же, на данный момент нет эффективной вакцины против текущего штамма коронавируса.

"Вакцины существующие создавались под прошлые штаммы. Но если человек входит в группу риска, этот вопрос может быть рассмотрен в индивидуальном порядке", — отметил иммунолог.

Уточнения

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.

Вакци́на (от лат. vaccinus — «коровий», разг. «прививка») — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
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