Врач объяснил, почему важно ежегодно вакцинироваться от гриппа

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ежегодная вакцинация против гриппа необходима из-за возникновения новых штаммов вируса, заявил профессор и врач-инфекционист Николай Малышев в интервью НСН. Он добавил, что по поводу вакцинации от COVID-19 следует получить консультацию у специалиста.

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Малышев подчеркнул, что вакцинация от гриппа должна проводиться ежегодно, так как появляются новые штаммы, что является непреложным фактом. Что касается COVID-19, то здесь необходима консультация с врачом, учитывая множество индивидуальных особенностей. Консультация важна и для вакцинации от гриппа, пояснил он.

Профессор и педиатр-иммунолог Андрей Продеус добавил, что вакцинация от гриппа особенно критична для людей с хроническими заболеваниями и тех, кто находится в группе риска. Однако в отношении вакцинации от коронавируса решение должно приниматься индивидуально. К тому же, на данный момент нет эффективной вакцины против текущего штамма коронавируса.

"Вакцины существующие создавались под прошлые штаммы. Но если человек входит в группу риска, этот вопрос может быть рассмотрен в индивидуальном порядке", — отметил иммунолог.

Уточнения

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.



Вакци́на (от лат. vaccinus — «коровий», разг. «прививка») — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.

