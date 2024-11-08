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Врач опроверг слухи о нехватке антибиотиков в аптеках

0:51
Здоровье

В настоящее время в аптеках России нет недостатка в антибиотиках, сообщил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН. Он указал, что главная проблема связана не с доступностью антибиотиков, а с тем, что микроорганизмы становятся к ним устойчивыми.

Врач опроверг слухи о нехватке антибиотиков в аптеках
Фото: Городская поликлиника № 17 is licensed under public domain

"У меня нет данных о том, что антибиотиков в аптеках не хватает, это какая-то странная информация. Я имею отношение к аптечному сообществу, могу сказать, что такого процесса сегодня нет", — отметил врач.

Продеус подчеркнул, что жителям России следует более осознанно подходить к использованию антибиотиков, поскольку наблюдается рост устойчивости микробов к этим препаратам. Это, по его словам, и есть реальная и актуальная проблема.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
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