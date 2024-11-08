Врач назвал неочевидные признаки микроинсульта

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди, пережившие микроинсульт, часто не обращают внимания на первые симптомы, сообщил терапевт Лоуренс Каннингем. В интервью изданию Daily Express врач перечислил неочевидные признаки микроинсульта.

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По словам Каннингема, обычный инсульт сопровождается опущением лица, слабостью в руках и проблемами с речью. Также могут возникать внезапная спутанность сознания и сильная головная боль.

При микроинсульте у человека появляются симптомы, схожие с обычным инсультом, включая онемение, затрудненную речь, головокружение или двоение в глазах.

"Симптомы могут длиться всего несколько минут. Но это предупреждение о возможных в будущем полноценных инсультах", — предупредил специалист.

Врач призвал не игнорировать признаки микроинсульта, чтобы избежать более серьезных проблем со здоровьем.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

