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Врач назвал неочевидные признаки микроинсульта

0:55
Здоровье

Люди, пережившие микроинсульт, часто не обращают внимания на первые симптомы, сообщил терапевт Лоуренс Каннингем. В интервью изданию Daily Express врач перечислил неочевидные признаки микроинсульта.

Врач назвал неочевидные признаки микроинсульта
Фото: Freepik by shayne_ch13, PDM

По словам Каннингема, обычный инсульт сопровождается опущением лица, слабостью в руках и проблемами с речью. Также могут возникать внезапная спутанность сознания и сильная головная боль.

При микроинсульте у человека появляются симптомы, схожие с обычным инсультом, включая онемение, затрудненную речь, головокружение или двоение в глазах.

"Симптомы могут длиться всего несколько минут. Но это предупреждение о возможных в будущем полноценных инсультах", — предупредил специалист.

Врач призвал не игнорировать признаки микроинсульта, чтобы избежать более серьезных проблем со здоровьем.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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