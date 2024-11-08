Фитнес-инструктор рассказал, как подготовиться к тренировкам на улице в мороз

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любителям спорта объяснили, как подготовиться к тренировке на улице в зимнее время, чтобы избежать заболеваний. В первую очередь следует обратить внимание на одежду: необходимо тепло одеть не только тело, но и голову, и конечности. Поэтому нельзя забывать о шапке или повязке, закрывающей уши, перчатках и удобной обуви, отметил инструктор по фитнесу Евгений Куликов.

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При выборе спортивной формы лучше отдавать предпочтение штанам и куртке из натуральных материалов, чтобы тело могло дышать. Однако не следует забывать и про утепление. Например, можно надеть леггинсы с флисом, которые обеспечат тепло и комфорт в период низких температур.

"Важно, чтобы в спортивной форме вам было удобно двигаться. Кроссовки подойдут с водоотталкивающим покрытием", — отметил эксперт в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Евгений Куликов также добавил, что любую физическую активность важно начинать с разминки. Можно выполнить приседания, выпрыгивания или отжимания на брусьях, а затем перейти к основной тренировке.

Уточнения

Флис (англ. fleece — овчина, от одной из марок Polar Fleece) — синтетическое трикотажное полотно из полиэстера для изготовления тёплой одежды.

