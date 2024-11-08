Врач назвал три продукта, которые разрушают зубы детей

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Родителям объяснили, какие продукты следует исключить из меню ребёнка для поддержания здоровья молочных зубов. В первую очередь, важно ограничить не просто сахар, а именно печенье. Оно прилипает к зубной эмали, формируя трудноудаляемую пленку, как пояснила стоматолог-терапевт Виктория Шелудкова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Фото: unsplash.com/ by Eddie Kopp fiveohfilms, PDM

Кроме того, рекомендуется избегать сладких газированных напитков и шоколада в любых формах. Эти продукты способствуют развитию кариеса, который может перерасти в пульпит и вызывать ночные боли. Часто в таких случаях приходится удалять молочные зубы, что приводит к смещению остальных зубов и нехватке пространства для постоянных зубов. Это в дальнейшем может вызвать проблемы с прикусом, требующие вмешательства ортодонта.

"Более того, если зубы не лечить, то бактерии из ротовой полости могут попасть в желудок, провоцируя воспаление кишечника", — отметила эксперт.

Уточнения

Ка́риес (лат caries «гниение») — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.



Пульпит — воспаление внутренних тканей зуба (пульпы).

