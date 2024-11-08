Кардиолог рассказала, что сон в подушках может быть признаком болезни

0:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Она пояснила, что при проблемах с сердцем в легких может происходить накопление жидкости, из-за чего ночное дыхание становится затруднительным. К числу других признаков сердечной недостаточности относятся отеки конечностей и выраженная усталость.

Фото: freepik

Годесет также напомнила, что это заболевание не поддается полному излечению, однако ранняя диагностика сможет предотвратить серьезные последствия и улучшить общее состояние здоровья, сообщает Daily Mail.