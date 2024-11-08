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Кардиолог рассказала, что сон в подушках может быть признаком болезни

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Здоровье

Она пояснила, что при проблемах с сердцем в легких может происходить накопление жидкости, из-за чего ночное дыхание становится затруднительным. К числу других признаков сердечной недостаточности относятся отеки конечностей и выраженная усталость.

Кардиолог рассказала, что сон в подушках может быть признаком болезни
Фото: freepik

Годесет также напомнила, что это заболевание не поддается полному излечению, однако ранняя диагностика сможет предотвратить серьезные последствия и улучшить общее состояние здоровья, сообщает Daily Mail.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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