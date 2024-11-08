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Правда о супе: не всегда полезен для желудка

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Здоровье

С детства многие привыкли считать суп важным блюдом, которое должно быть на столе каждый день.

Правда о супе: не всегда полезен для желудка
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Считается, что суп помогает при гастрите, язве и даже защищает от других проблем с пищеварением. Однако это не совсем так.

Не всегда суп благоприятно влияет на желудочно-кишечный тракт. В некоторых случаях, наоборот, он может вызывать тяжесть, дискомфорт и другие неприятные симптомы. Стоит помнить, что отказ от супа не приведёт к гастриту или язве.

Супы могут быть полезны для пищеварения, если в них правильно соблюдён баланс белков, жиров и углеводов. Но если после супа возникает ощущение дискомфорта, лучше отказаться от него в пользу второго блюда с необходимыми питательными веществами.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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