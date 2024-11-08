Правда о супе: не всегда полезен для желудка

С детства многие привыкли считать суп важным блюдом, которое должно быть на столе каждый день.
Считается, что суп помогает при гастрите, язве и даже защищает от других проблем с пищеварением. Однако это не совсем так.
Не всегда суп благоприятно влияет на желудочно-кишечный тракт. В некоторых случаях, наоборот, он может вызывать тяжесть, дискомфорт и другие неприятные симптомы. Стоит помнить, что отказ от супа не приведёт к гастриту или язве.
Супы могут быть полезны для пищеварения, если в них правильно соблюдён баланс белков, жиров и углеводов. Но если после супа возникает ощущение дискомфорта, лучше отказаться от него в пользу второго блюда с необходимыми питательными веществами.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
Для продления жизни банного веника важно запаривать его правильно — от замачивания до прогрева над камнями.