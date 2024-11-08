Как сохранить зубы здоровыми: отказ от привычек, разрушающих эмаль

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для сохранения здоровья зубов одной лишь гигиены недостаточно. Не менее важно отказаться от привычек, которые могут разрушить зубную эмаль и привести к серьёзным стоматологическим проблемам.

Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy, CC0

Курение

Курение — не только источник неприятного запаха, но и серьёзный враг для ротовой полости. По словам Климовой, оно вызывает раздражение слизистой, провоцирует пародонтит и способствует другим заболеваниям зубов и дёсен.

Привычка использовать зубы не по назначению

Открывать зубами бутылки или грызть ручки — прямой путь к повреждению эмали. В результате могут появиться трещины и сколы, которые нарушают целостность зубов и делают их уязвимыми.

Газированные напитки

Сладкие газировки разрушают зубную эмаль, делая её тоньше и уязвимее. Постоянное потребление таких напитков может значительно ухудшить состояние зубов.

Неправильная чистка зубов

Выбор слишком жёсткой щётки или частое использование отбеливающих паст также опасны. По словам Климовой, такие средства могут повредить зубную эмаль и десны, что в итоге приведёт к чувствительности и воспалениям.

Частые перекусы

Частые перекусы тоже вредны для зубов. Климова объясняет, что при перекусах выделяется меньше слюны, чем во время полноценного приёма пищи, а остатки еды застревают между зубами. Это создаёт благоприятную среду для бактерий, провоцируя налёт и кариес.

Уточнения

Зуб - костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке).

