Как сохранить зубы здоровыми: отказ от привычек, разрушающих эмаль

Для сохранения здоровья зубов одной лишь гигиены недостаточно. Не менее важно отказаться от привычек, которые могут разрушить зубную эмаль и привести к серьёзным стоматологическим проблемам.
Курение — не только источник неприятного запаха, но и серьёзный враг для ротовой полости. По словам Климовой, оно вызывает раздражение слизистой, провоцирует пародонтит и способствует другим заболеваниям зубов и дёсен.
Открывать зубами бутылки или грызть ручки — прямой путь к повреждению эмали. В результате могут появиться трещины и сколы, которые нарушают целостность зубов и делают их уязвимыми.
Сладкие газировки разрушают зубную эмаль, делая её тоньше и уязвимее. Постоянное потребление таких напитков может значительно ухудшить состояние зубов.
Выбор слишком жёсткой щётки или частое использование отбеливающих паст также опасны. По словам Климовой, такие средства могут повредить зубную эмаль и десны, что в итоге приведёт к чувствительности и воспалениям.
Частые перекусы тоже вредны для зубов. Климова объясняет, что при перекусах выделяется меньше слюны, чем во время полноценного приёма пищи, а остатки еды застревают между зубами. Это создаёт благоприятную среду для бактерий, провоцируя налёт и кариес.
Зуб - костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке).
Для продления жизни банного веника важно запаривать его правильно — от замачивания до прогрева над камнями.