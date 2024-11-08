Продукты, которые помогут справиться с гипертонией

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фото: No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). by No machine-readable author provided. Ranveig assumed (based on copyright claims)., PDM

Гипертония — это опасное состояние, требующее особого внимания. Постоянный контроль артериального давления становится необходимостью для тех, кто столкнулся с этим заболеванием. Помимо этого, важно внести коррективы в рацион, чтобы избегать продуктов, которые провоцируют скачки давления.

Какие же продукты могут помочь стабилизировать давление?

Чеснок

Чеснок — один из самых ценных продуктов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Его способность поддерживать здоровье сосудов делает его незаменимым компонентом рациона гипертоников. Достаточно съедать всего пару долек в день, чтобы помочь организму стабилизировать давление и улучшить самочувствие.

Имбирь

Имбирь, известный многим как мощное средство для укрепления иммунитета, имеет ещё одну важную способность. Он благотворно влияет на сосуды и при регулярном употреблении помогает снижать давление, что особенно актуально для тех, кто борется с гипертонией.

Петрушка

Обычно петрушка воспринимается лишь как ароматная зелень, но в её составе скрывается масса полезных веществ. Употребляя её регулярно, хотя бы 4-5 раз в неделю, можно не только улучшить вкус блюд, но и поддержать здоровье сердца, а также мягко снизить показатели давления без применения лекарств.

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50-80 см.

