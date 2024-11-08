Учёные нашли способ снизить риск инсульта при плохой генетике

Исследование учёных из Центра женского здоровья Бргама (Бостон) показало, что соблюдение здорового образа жизни снижает риск инсульта и деменции, даже при наследственной предрасположенности.

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В работе использовалась шкала Brain Care Score (BCS) — новый индекс, оценивающий уровень заботы о мозговом здоровье на основе 21 показателя и 12 факторов. Эти факторы подразделяются на физические (диета, физическая активность, сон, артериальное давление), поведенческие (отказ от курения и алкоголя, когнитивные тренировки) и социально-эмоциональные (стресс, наличие социальных связей, осмысленность жизни).

Участниками исследования стали 368 тысяч добровольцев, и результаты показали, что высокий BCS связан с меньшим риском инсульта и деменции, особенно в пожилом возрасте. Интересно, что даже небольшое улучшение показателей (например, на пять пунктов) оказывает значительный защитный эффект для людей с генетической предрасположенностью к этим заболеваниям.

Учёные считают, что здоровый образ жизни компенсирует генетические риски, делая профилактику инсульта и деменции доступной для широкой аудитории.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητως — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.



Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

