Учёные обнаружили генетические факторы, усиливающие боли при грыже

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Финские ученые из Университета Оулу провели масштабное исследование генетических факторов, влияющих на риск развития межпозвоночной грыжи.

Фото: Freepik by yanalya, PDM

Это заболевание вызывает сильные боли в нижней части спины, часто требует хирургического вмешательства и связано с выпячиванием межпозвоночного диска, что вызывает давление на нервные структуры.

Изучив генетические данные почти 830 тысяч человек, исследователи выявили 41 новую область генома, влияющую на вероятность грыжи, увеличив ранее известное число подобных генетических факторов риска с 23 до 64. Эти новые области генома расположены рядом с генами, регулирующими воспалительные процессы и передачу нервных импульсов, что указывает на их ключевую роль в развитии патологии.

Особое внимание ученые уделили пяти новым генетическим участкам, связанным с более тяжелым течением заболевания, которое требует хирургического вмешательства. Они также идентифицировали гены, влияющие на продолжительность и интенсивность боли в спине у пациентов с грыжей.

Эти данные могут стать основой для разработки персонализированных методов лечения и профилактики. В частности, информация о генетических факторах, определяющих интенсивность боли, может помочь в создании более эффективных анальгетиков, специально адаптированных для пациентов с межпозвоночной грыжей.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητως — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.



Гры́жа (лат. hernia) — заболевание, при котором происходит выхождение (выпячивание) внутренних органов из полости, занимаемой ими в норме, через нормально существующее или патологически сформированное отверстие в анатомических образованиях с сохранением целости оболочек, их покрывающих, либо наличие условий для этого.

