Хронический стресс: как поддерживать себя в трудные периоды

Хронический стресс — это изнуряющее состояние, которое негативно влияет как на психику, так и на физическое здоровье. Но, вопреки распространённому мнению, у нас есть способы справиться с этим состоянием и предотвратить его накопление.
Как защититься от хронического стресса
Поддерживайте эмоциональное равновесие
Хронический стресс часто возникает, когда человек долго находится в стрессовой ситуации. Чтобы не позволить стрессу накапливаться, старайтесь восстанавливать свои силы после каждого эпизода напряжения. "Лечите" стресс сразу, и он не станет хроническим, советуют специалисты.
Массаж
Телесные практики оказывают значительное влияние на наше эмоциональное состояние. Расслабляющий массаж — одно из лучших средств для снятия нервного напряжения, способствующее восстановлению сил и улучшению общего состояния.
Посещение психолога
Если есть возможность, посещение психолога в стрессовые периоды будет полезным решением. Специалист поможет подобрать методы, позволяющие справляться со стрессом более экологично и эффективно.
Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).
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