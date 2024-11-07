Врач предупредила о первых признаках сахарного диабета

Сахарный диабет первого типа обычно развивается в юном возрасте, тогда как второй тип чаще обнаруживается у людей в возрасте от среднего до пожилого. Об этом рассказала терапевт Надежда Чернышова.
Он поддается лечению с помощью таблеток и, при условии соблюдения всех рекомендаций, правильной диеты и контроля веса, может отмечаться обратное развитие на ранних стадиях, отметила Чернышова.
По словам специалиста, один из характерных признаков диабета второго типа — это сухость во рту, что приводит пациентов к увеличению потребления жидкости до трех литров в день, передает "Москва 24".
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