Врач предупредила о первых признаках сахарного диабета

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сахарный диабет первого типа обычно развивается в юном возрасте, тогда как второй тип чаще обнаруживается у людей в возрасте от среднего до пожилого. Об этом рассказала терапевт Надежда Чернышова.

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Он поддается лечению с помощью таблеток и, при условии соблюдения всех рекомендаций, правильной диеты и контроля веса, может отмечаться обратное развитие на ранних стадиях, отметила Чернышова.

По словам специалиста, один из характерных признаков диабета второго типа — это сухость во рту, что приводит пациентов к увеличению потребления жидкости до трех литров в день, передает "Москва 24".