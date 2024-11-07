Белое вино и карри: неожиданные враги белоснежной улыбки

Многие знают, что кофе и никотин влияют на цвет зубной эмали, но есть и другие продукты, которые могут негативно сказаться на белизне зубов.
Белое вино
Если негативное влияние красного вина на зубы очевидно, то белое вино кажется безвредным. Однако из-за высокой кислотности оно также воздействует на эмаль, увеличивая её восприимчивость к пятнам. Стоматолог Дерек Чанг отмечает, что сочетание спирта, сахара и кислоты делает зубы мягче, что ухудшает их защиту от бактерий и изменяет цвет.
Томатный соус
Соусы на основе томатов способствуют пожелтению зубов. Томаты обладают высокой кислотностью и выраженной пигментацией, из-за чего повреждают эмаль и делают её более восприимчивой к проникновению пигментов.
Экзотические приправы
Карри и куркума — приправы, которые могут оставлять жёлтый оттенок на зубах. Особенно уязвимы к красителям искусственные пломбы и коронки.
Избегая этих продуктов или хотя бы ограничивая их употребление, можно сохранить белоснежную улыбку и снизить воздействие на эмаль.
Зубная эмаль (или просто эмаль) — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.
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