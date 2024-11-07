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Белое вино и карри: неожиданные враги белоснежной улыбки

1:15
Здоровье

Многие знают, что кофе и никотин влияют на цвет зубной эмали, но есть и другие продукты, которые могут негативно сказаться на белизне зубов.

Белое вино и карри: неожиданные враги белоснежной улыбки
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, CC0

Какие продукты влияют на цвет зубов

Белое вино

Если негативное влияние красного вина на зубы очевидно, то белое вино кажется безвредным. Однако из-за высокой кислотности оно также воздействует на эмаль, увеличивая её восприимчивость к пятнам. Стоматолог Дерек Чанг отмечает, что сочетание спирта, сахара и кислоты делает зубы мягче, что ухудшает их защиту от бактерий и изменяет цвет.

Томатный соус

Соусы на основе томатов способствуют пожелтению зубов. Томаты обладают высокой кислотностью и выраженной пигментацией, из-за чего повреждают эмаль и делают её более восприимчивой к проникновению пигментов.

Экзотические приправы

Карри и куркума — приправы, которые могут оставлять жёлтый оттенок на зубах. Особенно уязвимы к красителям искусственные пломбы и коронки.

Избегая этих продуктов или хотя бы ограничивая их употребление, можно сохранить белоснежную улыбку и снизить воздействие на эмаль.

Уточнения

Зубная эмаль (или просто эмаль) — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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