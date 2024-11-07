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Метеозависимость и питание: что убрать из рациона, чтобы облегчить состояние

1:07
Здоровье

Метеозависимость — это чувствительность организма к изменениям погоды, которая может проявляться сонливостью, головной болью, слабостью и другими неприятными состояниями. Особенно часто метеозависимость проявляется у людей с сердечно-сосудистыми проблемами.

Метеозависимость и питание: что убрать из рациона, чтобы облегчить состояние
Фото: commons.wikimedia.org by Сомиан, CC BY-SA 4.0

Есть способы облегчить это состояние, скорректировав питание и исключив некоторые продукты. В первую очередь, стоит убрать из рациона трансжиры, которые затрудняют адаптацию организма к изменениям давления. Такие жиры содержатся в маргарине, жареной пище и чипсах. Следите также за потреблением продуктов из белой муки: из-за высокого содержания сахара они могут негативно влиять на сердце и сосуды.

Помимо этого, сократите количество соли, которая задерживает жидкость в организме и повышает давление.

Наконец, старайтесь избегать нитрита натрия — пищевой добавки, содержащейся в колбасе и других полуфабрикатах, поскольку она тоже оказывает негативное влияние на метеозависимых людей.

Уточнения

Метеозависимость (метеочувствительность, метеопатия, (meteopathia: Μετεω, погода + πάθος страдание), meteoropathy) — симптомокомплекс, выраженный в болезненной реакции организма человека на изменения погоды и окружающей среды, обусловленной имеющимися в организме заболеваниями, вызывающими нарушение адаптации организма к таким изменениям.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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