Грудное вскармливание: какие продукты исключить для здоровья малыша

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Грудное вскармливание — ответственный период, когда рацион кормящей мамы напрямую влияет не только на её здоровье, но и на самочувствие младенца. Питание должно быть сбалансированным, и любые вопросы о диете лучше обсудить с педиатром. Однако есть ряд продуктов, которые на период лактации стоит исключить из меню.

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Какие продукты нужно избегать при грудном вскармливании

Чипсы и фастфуд

Эти калорийные продукты почти не содержат питательных веществ и не принесут пользы ни маме, ни ребёнку.

Алкоголь

Алкоголь может нанести вред младенцу, поэтому стоит полностью отказаться от него на время лактации.

Экзотические фрукты

Первые полгода кормящей маме можно включать в рацион только бананы из "экзотических" фруктов.

Сырые продукты

Сырые яйца, суши, сашими и бифштексы таят в себе потенциальную опасность, поэтому лучше отказаться от них.

Продукты, которых следует избегать при определённых симптомах у малыша

При коликах

Если ребёнок мучается коликами, попробуйте исключить из рациона сметану, майонез, маринованные и жирные блюда, а также виноград и сладкие газированные напитки.

При высыпаниях

При кожных высыпаниях у малыша избегайте цитрусов, клубники, малины, красной икры, рыбы, морепродуктов и копченостей.

Следуя этим рекомендациям, можно поддерживать здоровье мамы и обеспечить малышу комфортное развитие в первые месяцы жизни.

Уточнения

Грудно́е или есте́ственное вска́рмливание - эволюционно сформировавшаяся естественная форма питания человека от периода новорождённости до окончания грудного возраста, когда ребёнок начинает питаться сторонней пищей.

