Грудное вскармливание: какие продукты исключить для здоровья малыша

Грудное вскармливание — ответственный период, когда рацион кормящей мамы напрямую влияет не только на её здоровье, но и на самочувствие младенца. Питание должно быть сбалансированным, и любые вопросы о диете лучше обсудить с педиатром. Однако есть ряд продуктов, которые на период лактации стоит исключить из меню.
Чипсы и фастфуд
Эти калорийные продукты почти не содержат питательных веществ и не принесут пользы ни маме, ни ребёнку.
Алкоголь
Алкоголь может нанести вред младенцу, поэтому стоит полностью отказаться от него на время лактации.
Экзотические фрукты
Первые полгода кормящей маме можно включать в рацион только бананы из "экзотических" фруктов.
Сырые продукты
Сырые яйца, суши, сашими и бифштексы таят в себе потенциальную опасность, поэтому лучше отказаться от них.
При коликах
Если ребёнок мучается коликами, попробуйте исключить из рациона сметану, майонез, маринованные и жирные блюда, а также виноград и сладкие газированные напитки.
При высыпаниях
При кожных высыпаниях у малыша избегайте цитрусов, клубники, малины, красной икры, рыбы, морепродуктов и копченостей.
Следуя этим рекомендациям, можно поддерживать здоровье мамы и обеспечить малышу комфортное развитие в первые месяцы жизни.
Грудно́е или есте́ственное вска́рмливание - эволюционно сформировавшаяся естественная форма питания человека от периода новорождённости до окончания грудного возраста, когда ребёнок начинает питаться сторонней пищей.
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