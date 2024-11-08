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Каждому свой микроклимат: сомнолог посоветовал мужу и жене спать под разными одеялами

Здоровье

Ученые выяснили, что одной из основных причин проблем со сном является неподходящий климат в спальне. Из-за различий в температуре тела у мужчин и женщин один из партнеров может постоянно чувствовать дискомфорт. Поэтому специалисты советуют спать под разными одеялами, чтобы значительно улучшить качество сна, пишет New York Post.

Каждому свой микроклимат: сомнолог посоветовал мужу и жене спать под разными одеялами
Фото: Svijet zdravlja is licensed under public domain

Врач-сомнолог Павел Кудинов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал этот вывод.

"Я бы сказал так, что разная температура тела не просто у мужчины и женщины, а вообще у двух разных людей разные терморежимы. Кто-то любит под прохладным одеялом спать, кто-то вообще не укрывается, кому-то нужны теплые ватные одеяла, кто-то потеет ночью, кто-то замерзает, кто-то горячий, кто-то холодный", — сказал Кудинов.

Эксперт обратил внимание, что почему-то людей не смущает наличие двух разных подушек в кровати. У каждого своя индивидуальная подушка. А вот два разных одеяла — почему-то это вызывает недоумение. Но на самом деле, каждому нужен свой микроклимат. Действительно, правильнее спать под разными одеялами, считает он.

При этом Кудинов считает, что полноценный сон в комфортных условиях и близость с партнёром во время сна — это разные вещи.

"Дело в том, что близость — близостью, а сон — сном. Кто вам мешает обниматься, целоваться, лежать рядышком, а когда вы собираетесь уже полноценно спать, расползтись каждый под свое одело? Мы же не предлагаем спать в разных комнатах на разных кроватях и так далее", — заметил Кудинов.

Сомнолог добавил, что более того, поскольку у пары может быть разный вес, например, женщина — 70 кг, а мужчина — 120 кг, то им даже матрасы нужны разные. Потому что один будет лежать на матрасе, как на доске, а второй — проваливаться в него. Поэтому и матрасы нужно подбирать под свой вес, поэтому в идеале желательно иметь два разных матраса.

Кудинов считает, что среди тех, кто живёт вместе, но спит в разных комнатах, разводов меньше. Им же никто не мешает встречаться, заметил эксперт. Просто один из супругов — "сова", а другой — "жаворонок". Допустим, муж хочет ложиться спать в час, а жена уже хочет спать в 11. Что ей делать, задаётся вопросом эксперт. Мужу рано ложиться в кровать и мучиться или супруге бороться со своей сонливостью до того времени, когда её благоверный захочет спать?

Сомнолог уверен, что никто из супругов не должен мучиться и жертвовать своим комфортом в этом случае.

"Один идет спать, а другой идет смотреть свой телевизор или своими делами заниматься и спит в другой комнате, потому что он храпит и будит свою жену или даже наоборот. Что лучше, лежать и терпеть, и мучиться с храпящим мужем и потом подавать на развод, что делается с большой частотой (на самом деле, разводы из-за храпа партнера происходят) или все-таки спать в раздельных комнатах и не мучиться друг от друга, а дневное и вечернее время проводить вместе? Опять же близость никто не запрещал", — добавил Павел Кудинов.

Уточнения

Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.

Одеяло — постельная принадлежность для покрывания тела. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Каяшева Кристина
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков, заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак, нарушение осанки, храп, спастичность, гипергидроз. Занимается проведением обследования и лечения при неврологических заболеваниях вертебрологическими техниками, выявлением взаимосвязи между заболеванием позвоночника и патологией внутренних органов, исследованием влиянием сна на состояние здоровья пациента,влиянием храпа на сердечно-сосудистую систему, определением факторов риска острых сосудистых катастроф, апноэ сна, составлением программы предотвращения сосудистых нарушений, проведением диагностики сна при помощи современного медицинского оборудования, лечением хронической головной боли различными методиками, в том числе и ботулинотерапией, введением ботулотоксина при высоком тонусе мышц, в том числе и в постинсультном периоде для облегчения реабилитации, введением ботулотоксина при гипергидрозе подмышечных областей, дистонии, блефароспазме, лечением протрузий и грыж позвоночника иньекционными методиками. Владеет: работа с компьютерным сомнографом watch pat, подбор сипап-терапии. Специализируются на узкой области неврологии, изучающей причины и лечение головных болей.
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