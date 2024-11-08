Каждому свой микроклимат: сомнолог посоветовал мужу и жене спать под разными одеялами

Ученые выяснили, что одной из основных причин проблем со сном является неподходящий климат в спальне. Из-за различий в температуре тела у мужчин и женщин один из партнеров может постоянно чувствовать дискомфорт. Поэтому специалисты советуют спать под разными одеялами, чтобы значительно улучшить качество сна, пишет New York Post.

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Врач-сомнолог Павел Кудинов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал этот вывод.

"Я бы сказал так, что разная температура тела не просто у мужчины и женщины, а вообще у двух разных людей разные терморежимы. Кто-то любит под прохладным одеялом спать, кто-то вообще не укрывается, кому-то нужны теплые ватные одеяла, кто-то потеет ночью, кто-то замерзает, кто-то горячий, кто-то холодный", — сказал Кудинов.

Эксперт обратил внимание, что почему-то людей не смущает наличие двух разных подушек в кровати. У каждого своя индивидуальная подушка. А вот два разных одеяла — почему-то это вызывает недоумение. Но на самом деле, каждому нужен свой микроклимат. Действительно, правильнее спать под разными одеялами, считает он.

При этом Кудинов считает, что полноценный сон в комфортных условиях и близость с партнёром во время сна — это разные вещи.

"Дело в том, что близость — близостью, а сон — сном. Кто вам мешает обниматься, целоваться, лежать рядышком, а когда вы собираетесь уже полноценно спать, расползтись каждый под свое одело? Мы же не предлагаем спать в разных комнатах на разных кроватях и так далее", — заметил Кудинов.

Сомнолог добавил, что более того, поскольку у пары может быть разный вес, например, женщина — 70 кг, а мужчина — 120 кг, то им даже матрасы нужны разные. Потому что один будет лежать на матрасе, как на доске, а второй — проваливаться в него. Поэтому и матрасы нужно подбирать под свой вес, поэтому в идеале желательно иметь два разных матраса.

Кудинов считает, что среди тех, кто живёт вместе, но спит в разных комнатах, разводов меньше. Им же никто не мешает встречаться, заметил эксперт. Просто один из супругов — "сова", а другой — "жаворонок". Допустим, муж хочет ложиться спать в час, а жена уже хочет спать в 11. Что ей делать, задаётся вопросом эксперт. Мужу рано ложиться в кровать и мучиться или супруге бороться со своей сонливостью до того времени, когда её благоверный захочет спать?

Сомнолог уверен, что никто из супругов не должен мучиться и жертвовать своим комфортом в этом случае.

"Один идет спать, а другой идет смотреть свой телевизор или своими делами заниматься и спит в другой комнате, потому что он храпит и будит свою жену или даже наоборот. Что лучше, лежать и терпеть, и мучиться с храпящим мужем и потом подавать на развод, что делается с большой частотой (на самом деле, разводы из-за храпа партнера происходят) или все-таки спать в раздельных комнатах и не мучиться друг от друга, а дневное и вечернее время проводить вместе? Опять же близость никто не запрещал", — добавил Павел Кудинов.

Уточнения

Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.



Одеяло — постельная принадлежность для покрывания тела.

