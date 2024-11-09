Тики, неврозы и неготовность к жизни: как соцсети влияют на жизнь и здоровье подростков

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог и кандидат социологических наук Людмила Полянова высказала своё мнение о том, как социальные сети могут негативно влиять на психическое здоровье подростков.

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В интервью для Moneytimes.ru она отметила, что активное использование социальных сетей может привести к психическим расстройствам у молодых людей. По мнению Поляновой, это связано с особенностями личности подростков.

Специалист подчёркивает, что социальные сети не являются отражением реальности, но могут искажать восприятие мира, что затрудняет процесс адаптации подростков к взрослой жизни.

Критическое мышление играет важную роль в способности человека адаптироваться и принимать решения в сложных жизненных ситуациях. Однако современная молодёжь, известная как "поколение снежинок", не всегда готова к жизни: не умеет готовить еду, оказывать элементарную медицинскую помощь даже самим себе и принимать самостоятельные решения.

Полянова отмечает, что люди, выросшие в социальных сетях, часто не обладают достаточными знаниями и не читают качественную литературу. Это может препятствовать их полноценному успеху.

Среди наиболее распространённых заболеваний, связанных с использованием социальных сетей, можно выделить неврозы, тики и расстройства пищевого поведения. Социальные сети навязывают определённые стандарты красоты, что иногда приводит к проблемам с весом.

Специалист подчёркивает, что если в социальных сетях создаётся позитивный контент, то они могут быть полезны для психического здоровья. Однако чем младше ребёнок, тем опаснее влияние социальных сетей, так как его мозг ещё не развил навыки критического восприятия.

Полянова считает, что социальные сети усиливают изоляцию, создавая иллюзию общения, но не заменяя настоящий контакт. Молодые люди не умеют общаться в реальной жизни, а попытки выразить эмоции через смайлики могут быть примитивными, что затрудняет эмоциональное развитие и способность мыслить.

Уточнения

Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью.



Социа́льная сеть (сокр соцсеть, SNS от social networking service) — онлайн-платформа, используемая для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи.

