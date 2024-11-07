Часто устаете осенью? Медик рассказала, чем опасен дефицит витамина D

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто устаете и чувствуете, что нет ни на что сил? Виновата не осень, а нехватка витамина D. Он способствует укреплению иммунитета, укрепляет кости и зубы. Всем известно, что этот витамин синтезируется под воздействием солнечных лучей, однако осенью с принятием солнечных ванн могут возникнуть сложности. Если вы замечаете, что стали быстрее уставать, хотите все время спать, то, скорее всего, речь идет о дефиците этого важного витамина.

Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, CC BY-SA 3.0

Как поясняет Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан", нехватка витамина D делает человека уязвимым к простудам, поэтому так важно не допускать его дефицита.

Врач напоминает, что помочь может сбалансированное питание, для этого в меню должны быть такие продукты, как

рыба,

молоко,

мясо,

яичные желтки.

При наличии дефицита одна только диета не поможет, обычно врачи назначают добавки и витаминные комплексы.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

