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Часто устаете осенью? Медик рассказала, чем опасен дефицит витамина D

1:06
Здоровье

Часто устаете и чувствуете, что нет ни на что сил? Виновата не осень, а нехватка витамина D. Он способствует укреплению иммунитета, укрепляет кости и зубы. Всем известно, что этот витамин синтезируется под воздействием солнечных лучей, однако осенью с принятием солнечных ванн могут возникнуть сложности. Если вы замечаете, что стали быстрее уставать, хотите все время спать, то, скорее всего, речь идет о дефиците этого важного витамина.

Часто устаете осенью? Медик рассказала, чем опасен дефицит витамина D
Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, CC BY-SA 3.0

Как поясняет Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан", нехватка витамина D делает человека уязвимым к простудам, поэтому так важно не допускать его дефицита.

Врач напоминает, что помочь может сбалансированное питание, для этого в меню должны быть такие продукты, как

  • рыба,
  • молоко,
  • мясо,
  • яичные желтки.

При наличии дефицита одна только диета не поможет, обычно врачи назначают добавки и витаминные комплексы.

 

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие). 

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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