Часто устаете осенью? Медик рассказала, чем опасен дефицит витамина D

Часто устаете и чувствуете, что нет ни на что сил? Виновата не осень, а нехватка витамина D. Он способствует укреплению иммунитета, укрепляет кости и зубы. Всем известно, что этот витамин синтезируется под воздействием солнечных лучей, однако осенью с принятием солнечных ванн могут возникнуть сложности. Если вы замечаете, что стали быстрее уставать, хотите все время спать, то, скорее всего, речь идет о дефиците этого важного витамина.
Как поясняет Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан", нехватка витамина D делает человека уязвимым к простудам, поэтому так важно не допускать его дефицита.
Врач напоминает, что помочь может сбалансированное питание, для этого в меню должны быть такие продукты, как
При наличии дефицита одна только диета не поможет, обычно врачи назначают добавки и витаминные комплексы.
Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).
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