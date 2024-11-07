Врачи спасли жизнь пациенту с одновременно возникшими инфарктом и инсультом

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского спасли 38-летнего пациента, у которого одновременно произошли инсульт и инфаркт, сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Фото: mos.ru by Юлия Иванко, PDM

Благодаря инфарктной сети и применению цифровых технологий, угрозу инсульта удалось выявить ещё до госпитализации, а инфаркт был диагностирован уже в процессе обследования. Пациент поступил с жалобами на головную боль, потерю координации, нечёткую речь и онемение в правой части тела. Врачи действовали по новейшим стандартам экстренной помощи. Через неделю пациента выписали без неврологических нарушений, и сейчас он находится на амбулаторном лечении, отметила Ракова.

После осмотра невролога пациента отправили в нейрореанимацию, где МРТ подтвердило диагноз — мультифокальный инсульт с геморрагической трансформацией, что без лечения может привести к летальному исходу в 50% случаев в течение суток. После стабилизации состояния и проведения интенсивной терапии выяснилось, что у пациента также развивается инфаркт миокарда. Коронарография показала стеноз артерии с сужением просвета на 85%. Врачи провели баллонную ангиопластику и установили стенд для восстановления кровообращения.

Новые стандарты экстренной медицинской помощи, действующие в ведущих медицинских центрах Москвы, являются частью стратегии развития городского здравоохранения до 2030 года.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.



Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.

