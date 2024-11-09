Как работа в подростковом возрасте сказывается на здоровье, психике и будущем подростков?

В последние годы в России наблюдается рост числа работающих несовершеннолетних. В 2023 году занятость подростков в возрасте 15-17 лет увеличилась на 40% и составила 87 тысяч человек. Это вызывает вопросы об экономических и социальных аспектах, а также о влиянии ранней трудовой деятельности на психику молодых людей, на которые в беседе с Ньюсинфо постарался ответить Олег Косырев, генеральный директор Клинского института охраны и условий труда.

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Эксперт отметил, что рост числа работающих подростков объясняется несколькими факторами. Современные дети взрослеют быстрее, и тема заработка становится для них актуальной.

"Это среда, в которой люди воспитываются, все равно как-то предполагает обсуждение тем заработка", — обратил внимание Косырев.

Также существует запрос со стороны взрослых на привлечение труда подростков из-за нехватки рабочей силы на рынке, заметил специалист.

Ранняя трудовая деятельность может по-разному влиять на психическое развитие подростка. Это зависит от характера работы, её сложности и индивидуальных особенностей человека.

Косырев обратил внимание, что в случае, когда деятельность требует умственных усилий, например, ведение блога, подросток может столкнуться с рядом неудач и разочарований, что может оказать негативное влияние на его психическое состояние. Однако, если работа не является слишком сложной и связана, например, с физическим трудом, эмоциональные срывы происходят реже.

Важно учитывать возрастные особенности и соблюдать законодательство в области труда несовершеннолетних. Это поможет избежать негативных психологических последствий для подростков и обеспечить их безопасность на рабочем месте, заключил эксперт.

Уточнения

Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью.

