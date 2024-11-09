Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
8 удивительных преимуществ микронидлинга для кожи
Три признака, что вашу яблоню нужно спилить: как сохранить сад здоровым
Традиционные продукты, которые реально улучшат ваше здоровье
Потребление кофе в России выросло на 7,1%, что стало одним из самых высоких показателей среди крупнейших потребителей
Как избежать пожара в машине зимой: советы эксперта
Скажи прощай боли в спине — подборка с упражнениями
Алёна Водонаева заявила, что не собирается готовить еду своему жениху
Борьба с тлёй: пять проверенных рецептов без химии
Как избежать ошибок в расчете стоимости ремонта и не попасть в финансовую ловушку

Как работа в подростковом возрасте сказывается на здоровье, психике и будущем подростков?

Здоровье

В последние годы в России наблюдается рост числа работающих несовершеннолетних. В 2023 году занятость подростков в возрасте 15-17 лет увеличилась на 40% и составила 87 тысяч человек. Это вызывает вопросы об экономических и социальных аспектах, а также о влиянии ранней трудовой деятельности на психику молодых людей, на которые в беседе с Ньюсинфо постарался ответить Олег Косырев, генеральный директор Клинского института охраны и условий труда.

Как работа в подростковом возрасте сказывается на здоровье, психике и будущем подростков?
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

Эксперт отметил, что рост числа работающих подростков объясняется несколькими факторами. Современные дети взрослеют быстрее, и тема заработка становится для них актуальной.

"Это среда, в которой люди воспитываются, все равно как-то предполагает обсуждение тем заработка", — обратил внимание Косырев.

Также существует запрос со стороны взрослых на привлечение труда подростков из-за нехватки рабочей силы на рынке, заметил специалист.

Ранняя трудовая деятельность может по-разному влиять на психическое развитие подростка. Это зависит от характера работы, её сложности и индивидуальных особенностей человека.

Косырев обратил внимание, что в случае, когда деятельность требует умственных усилий, например, ведение блога, подросток может столкнуться с рядом неудач и разочарований, что может оказать негативное влияние на его психическое состояние. Однако, если работа не является слишком сложной и связана, например, с физическим трудом, эмоциональные срывы происходят реже.

Важно учитывать возрастные особенности и соблюдать законодательство в области труда несовершеннолетних. Это поможет избежать негативных психологических последствий для подростков и обеспечить их безопасность на рабочем месте, заключил эксперт.

Уточнения

Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Обсудить
Сейчас читают
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Авто
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой Аудио 
Как заставить денежное дерево расти
Садоводство, цветоводство
Как заставить денежное дерево расти Аудио 
Популярное
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота

Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.

Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Парафиновая свеча: маленькое, но мощное решение для автомобилистов
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя"
Сводка с фронта: обмен погибших 37 на 563 — показали реальные пропорции потерь, Зеленского хотят убить Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Причины, почему коты требуют открыть дверь
Как заставить денежное дерево расти
Уникальные клумбы своими руками: идеи для вдохновения
Уникальные клумбы своими руками: идеи для вдохновения
Последние материалы
Алёна Водонаева заявила, что не собирается готовить еду своему жениху
Борьба с тлёй: пять проверенных рецептов без химии
Как избежать ошибок в расчете стоимости ремонта и не попасть в финансовую ловушку
Криптовалюта установила новый рекорд, достигнув $77 тыс., эксперты прогнозируют дальнейший рост
Выглядеть на 10 лет моложе вполне возможно, используя этот цвет румян
COVID-19 и диабет: у детей после коронавируса выше риск болезни
Почему бекон и яичница — не лучший выбор для завтрака
Hyundai и Kia лидируют в аварийной статистике Москвы
Где лучше лечиться и как организовать медицинский тур
Как правильно утеплить смородину перед зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.