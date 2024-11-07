Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поставки газа зимой в страны ЕС находятся под угрозой
Яичная скорлупа для растений: простой способ обогатить компост
Врач назвала причины набора лишнего веса
Подъём штанги на бицепс — хорошее упражнение, чтобы росли мышцы рук
Почему вы неправильно пользуетесь овощечисткой
Блогер Жидковский уличил Ляйсан Утяшеву в неумении готовить
716 оборотов в секунду: самая быстрая звезда Вселенной найдена
Натуральные стимуляторы для семян: как улучшить всхожесть
Кому какао полезно, а кому стоит отказаться

Симптомы вируса Коксаки могут напоминать корь, краснуху и болезни ЖКТ

1:06
Здоровье

Вирус Коксаки может быть спутан с другими заболеваниями, такими как корь и болезни желудочно-кишечного тракта.

Симптомы вируса Коксаки могут напоминать корь, краснуху и болезни ЖКТ
Фото: Freepik by freepik, PDM

Академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов объяснил, что существует около 70 разновидностей вируса Коксаки, и их симптомы могут быть разнообразными. Они включают повышенную температуру, диарею, рвоту, слабость, высыпания на коже, а также необычные симптомы, похожие на респираторные заболевания, такие как кашель и насморк. Всё это делает вирус Коксаки похожим на множество других заболеваний, включая краснуху и корь.

"То есть, с этими вирусами можно легко спутать любые желудочно-кишечные заболевания, краснуху, корь, а также многие другие", — подытожил эксперт в разговоре с сайтом aif.ru.

Для точной диагностики необходимо обратиться в лабораторию или к врачу, который проведёт соответствующие тесты. Только после этого можно будет определить, действительно ли человек заражён вирусом Коксаки.

Уточнения

Вирусы Коксаки (лат. Coxsackievirus) — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте. 

Корь (лат. Morbilli) — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори.

Краснуха (лат. rubella), или третья болезнь, — эпидемическое, контагиозное вирусное заболевание с инкубационным периодом около 15-24 дней. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Обсудить
Сейчас читают
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков
Экономика и бизнес
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков Аудио 
Можно ли убить вариатор при буксировке автомобиля
Авто
Можно ли убить вариатор при буксировке автомобиля
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Авто
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены Аудио 
Популярное
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены

Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как укрыть розы на зиму простым способом
Система ПРО HQ-19. Китайская новинка в противовес американской THAAD в Израиле Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
Последние материалы
Натуральные стимуляторы для семян: как улучшить всхожесть
Кому какао полезно, а кому стоит отказаться
Что делать, если волосы начали выпадать: советы специалиста
Жители Тулы готовы потратить до 5 тысяч рублей за ночь в новогодние праздники
Примочки от Минздрава
Раскрыты последние печальные слова Армена Джигарханяна перед смертью
Почему кошка агрессирует
Reuters: Маск поддержал Трампа ради свободы для своего бизнеса
Более 10 человек отравились ядовитыми грибами в Геленджике
Фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница объявили о паузе в спортивной карьере на два сезона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.