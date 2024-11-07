Симптомы вируса Коксаки могут напоминать корь, краснуху и болезни ЖКТ

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вирус Коксаки может быть спутан с другими заболеваниями, такими как корь и болезни желудочно-кишечного тракта.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов объяснил, что существует около 70 разновидностей вируса Коксаки, и их симптомы могут быть разнообразными. Они включают повышенную температуру, диарею, рвоту, слабость, высыпания на коже, а также необычные симптомы, похожие на респираторные заболевания, такие как кашель и насморк. Всё это делает вирус Коксаки похожим на множество других заболеваний, включая краснуху и корь.

"То есть, с этими вирусами можно легко спутать любые желудочно-кишечные заболевания, краснуху, корь, а также многие другие", — подытожил эксперт в разговоре с сайтом aif.ru.

Для точной диагностики необходимо обратиться в лабораторию или к врачу, который проведёт соответствующие тесты. Только после этого можно будет определить, действительно ли человек заражён вирусом Коксаки.

Уточнения

Вирусы Коксаки (лат. Coxsackievirus) — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте.



Корь (лат. Morbilli) — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори.



Краснуха (лат. rubella), или третья болезнь, — эпидемическое, контагиозное вирусное заболевание с инкубационным периодом около 15-24 дней.

