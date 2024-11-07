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Врач Малышева рассказала, почему так важно сдавать анализ на антимюллеров гормон

1:33
Здоровье

В рамках запуска программы по планированию беременности жительниц Москвы в последний месяц массово приглашают сдать анализ на антимюллеров гормон (АМГ), который назначают для оценки фертильности. Анализ позволяет на ранних стадиях выявить проблемы со здоровьем и вовремя начать лечение, чтобы увеличить шансы на наступление беременности, об этом рассказала акушер-гинеколог, доцент кафедры акушерства и гинекологии АПО ФНКЦ ФМБА России Ольга Малышева.

Врач Малышева рассказала, почему так важно сдавать анализ на антимюллеров гормон
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Уровень АМГ в крови позволяет оценить овариальный резерв, то есть количество фолликулов, потенциально способных к росту и развитию. Снижение гормона начинается после 30 лет, а в период менопаузы выработка АМГ прекращается.

Врач отмечает, что анализ можно сдавать в любой день цикла. При этом цифры могут быть завышены при бесплодии, позднем половом созревании, поликистозе яичников.

Пониженный показатель сигнализирует о начале менопаузы и ожирении. Любые отклонения уменьшают шансы на зачатие.

"На этапе планирования беременности следует обязательно посетить гинеколога. На приёме врач расскажет, зачем необходимо сдавать АМГ, как подготовиться к анализу, и расшифрует полученный результат. Важно понимать, что низкий уровень гормона — не приговор для женщины, мечтающей стать матерью", — пояснила Ольга Малышева.

Уточнения

Антимюллеров гормон (АМГ) — белковая молекула, гормон, ограничивающий процессы чрезмерного роста в репродуктивных органах мужского и женского организмов.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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