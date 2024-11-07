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Вирусолог назвал характерный признак, отличающий вирус Коксаки от других

1:36
Здоровье

Роспотребнадзор запустил горячую линию в связи с ростом числа случаев заражения вирусом Коксаки среди взрослых и детей, которые недавно отдыхали за границей, особенно в Турции. Вирус Коксаки может вызывать различные симптомы, и примерно половина инфицированных переносит заболевание без каких-либо признаков.

Вирусолог назвал характерный признак, отличающий вирус Коксаки от других
Фото: flickr.com by William Brawley, CC BY 2.0

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщил в интервью для Радио 1, что в течение первых трёх дней признаки вируса Коксаки напоминают обычное ОРВИ: повышенная температура, насморк, кашель, головная боль, мышечные боли.

Однако затем появляются специфические симптомы: сыпь, которая может быть на слизистой рта, языке, дёснах или на теле; потрескавшаяся кожа на ладонях; рвота и диарея. Жемчугов отметил, что чаще всего вирус Коксаки поражает детей до 10 лет, но чем младше ребёнок, тем тяжелее он переносит заболевание.

Жемчугов также предупредил о возможных осложнениях, таких как повреждение носоглотки, мозговых оболочек и развитие симптомов менингита. Вирус Коксаки также может негативно влиять на работу сердца, печени и почек. Заражение происходит воздушно-капельным путём, через пищу и грязные руки.

При первых признаках заболевания Жемчугов рекомендует немедленно обратиться к врачу и принять противовоспалительные препараты.

Уточнения

Вирусы Коксаки (лат. Coxsackievirus) — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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