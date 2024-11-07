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Врач рассказала, когда нужно делать колоноскопию

1:19
Здоровье

Колоноскопия — процедура не из приятных, но в некоторых ситуациях её невозможно избежать. Например, людям старше 55 лет рекомендуется проходить это обследование раз в десять лет. Если же в семье были случаи рака кишечника, колоноскопию следует сделать на десять лет раньше возраста, в котором заболевание было диагностировано у родственника. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Марина Смирнова, как сообщает Газета. Ru.

Врач рассказала, когда нужно делать колоноскопию
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

"Исследование даёт возможность увидеть тонус кишечника и состояние его слизистой, а также сделать биопсию участков, вызывающих подозрение у врача. Процедура позволяет выявлять новообразования, а также другие серьёзные и воспалительные заболевания, например, язвенный колит или болезнь Крона, а также врождённые аномалии", — пояснила врач.

Процедура также назначается при наличии в кале крови, слизи или гноя. Показаниями для обследования могут быть хронические запоры или диарея, боли в кишечнике, вздутие живота или необъяснимое повышение температуры. Кроме того, поводом для обращения к врачу могут стать потеря веса, анемия и ощущение инородного тела в прямой кишке.

Уточнения

Колоноскопи́я (видеоколоноскопия, ВКС; фиброколоноскопия, ФКС) — медицинский эндоскопический лечебно-диагностический метод, во время которого врач осматривает и оценивает состояние внутренней поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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