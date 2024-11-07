Врач перечислила наиболее редкие и опасные виды аллергии

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно данным ВОЗ, около 20% населения страны страдают от аллергии. Наиболее распространёнными являются реакции на пыльцу, шерсть животных, пищу или медикаменты. Однако существуют и более редкие, опасные формы аллергии, о которых также важно знать.

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По словам аллерголога, кандидата медицинских наук Златы Ермаковой, аллергией на пыльцу страдают до 30% людей, что вызывает чихание и зуд. Аллергия на шерсть животных встречается у 10-20% людей и может провоцировать развитие астмы. Пищевая аллергия наблюдается примерно у 6-8% детей и 4% взрослых. Наиболее часто молоко, яйца, орехи и рыба вызывают высыпания, кожный зуд, а иногда и анафилактический шок.

"Среди редких аллергий выделяются аквагенная крапивница, при которой появляется сыпь на коже при контакте с водой. Хотя точные цифры о её распространённости неизвестны, случаи фиксируются в единичных процентах", — рассказала Ермакова РИАМО.

Также, по её словам, у 1-6% людей может развиваться аллергия на холод или солнечный свет. Современная медицина позволяет эффективно бороться с любыми видами аллергии и снижать риски осложнений. Знание о своих предрасположенностях может спасти жизнь и предотвратить серьёзные последствия.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

