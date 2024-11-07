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Врач назвала причины набора лишнего веса

1:39
Здоровье

Лишний вес может появляться не только из-за недостатка физической активности и пристрастия к нездоровой пище, но и свидетельствовать о гормональном дисбалансе. При нарушении выработки некоторых гормонов человек может усердно тренироваться и ограничивать себя в еде, но при этом не замечать изменений в весе.

Врач назвала причины набора лишнего веса
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, PDM

Главное влияние на обмен веществ оказывают гормоны щитовидной железы, поясняет кандидат медицинских наук, эндокринолог Наталия Тананакина. Если их работа нарушена, метаболизм замедляется, что приводит к увеличению массы тела.

Кроме того, важную роль играют инсулин и глюкагон, регулирующие углеводный обмен. Например, инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, помогает превращать углеводы в энергию. Однако при избытке этого гормона углеводы откладываются в виде жира на животе, боках и бёдрах.

Серьёзное влияние на вес оказывает и кортизол, выделяемый надпочечниками. При стрессе или голодании его уровень повышается, что увеличивает аппетит и способствует набору веса. Кортизол также стимулирует выработку инсулина, усиливая чувство голода.

"Гормон роста, соматотропин, напротив, помогает сжигать жир и участвует в синтезе белков, что важно для поддержания нормальной мышечной массы. Этот гормон выделяется гипофизом, как и специфический пептид, который способствует распаду жировой ткани при стрессах, включая голодание", — объяснила эндокринолог в интервью для РИАМО.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.

Кортизо́л (гидрокортизон) — это гормон, который образуется в коре надпочечников.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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