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Диетолог рассказала, как холодец поможет улучшить состояние суставов и связок

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Здоровье

Приготовление холодца основывается на бульоне из мяса, которое обычно имеет высокое содержание соединительных тканей. В процессе длительной варки эти ткани выделяют коллаген — белок, который играет ключевую роль в поддержании здоровья суставов, кожи, волос и ногтей. Коллаген способствует сохранению упругости кожи и может улучшать состояние суставов и связок.

Диетолог рассказала, как холодец поможет улучшить состояние суставов и связок
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, CC BY-SA 3.0

Кроме того, холодец часто включает в себя различные овощи и специи, которые помогают укреплять иммунную систему. Например, добавление чеснока, лука, перца и зелени может повысить защитные функции организма благодаря содержанию витаминов и антиоксидантов.

Такое блюдо может храниться в холодильнике несколько дней и является отличным вариантом для быстрого перекуса.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Крюкова Людмила
Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия.
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