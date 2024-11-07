Диетолог рассказала, как холодец поможет улучшить состояние суставов и связок

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Приготовление холодца основывается на бульоне из мяса, которое обычно имеет высокое содержание соединительных тканей. В процессе длительной варки эти ткани выделяют коллаген — белок, который играет ключевую роль в поддержании здоровья суставов, кожи, волос и ногтей. Коллаген способствует сохранению упругости кожи и может улучшать состояние суставов и связок.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, CC BY-SA 3.0

Кроме того, холодец часто включает в себя различные овощи и специи, которые помогают укреплять иммунную систему. Например, добавление чеснока, лука, перца и зелени может повысить защитные функции организма благодаря содержанию витаминов и антиоксидантов.

Такое блюдо может храниться в холодильнике несколько дней и является отличным вариантом для быстрого перекуса.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

