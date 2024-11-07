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Врач рассказала, безопасно ли наращивать ресницы

Здоровье

Она подчеркнула, что пучковое наращивание подходит для создания образа на выход, но его эффект сохраняется не дольше одной недели. Ресницы приклеиваются к натуральным с использованием специального клея, что может привести к ряду негативных последствий, включая аллергические реакции и повреждение натуральных ресниц при неверном снятии.

Врач рассказала, безопасно ли наращивать ресницы
Фото: flickr.com by Debs (ò‿ó)♪, CC BY 2.0

Она добавила, что самый вредный, но в то же время наиболее востребованный вариант — это поресничное наращивание. Оно значительно улучшает внешний вид, создавая иллюзию естественности, однако сопровождается множеством побочных эффектов.

Также она добавила, что наращённые ресницы оказывают нагрузку на натуральные, что может нарушить их питание и привести к выпадению.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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