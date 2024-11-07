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Почему не стоит наливать много пасты на щетку: мнение стоматолога

0:57
Здоровье

Зубная паста не оказывает прямого влияния на качество чистки зубов, если её использовать слишком много. Для эффективного очищения достаточно количества, размером с горошину, что в три раза меньше объема, показанного в рекламе.

Почему не стоит наливать много пасты на щетку: мнение стоматолога
Фото: Flickr by Slipp D. Thompson, CC BY 2.0

Нужно избегать использования слишком большого количества пасты, чтобы щетка не размягчалась и могла качественно очищать зубы. Если проблем с зубами нет, то подойдет любая паста, но от слишком дешевых вариантов лучше отказаться: содержащийся в них карбонат кальция может повредить эмаль. Оптимальный выбор — продукция среднего ценового сегмента, при этом перед покупкой стоит внимательно изучить состав.

Любую пасту не следует использовать длительное время — при постоянном применении одного продукта эффект ослабевает. По завершении тюбика рекомендуется попробовать другой состав и бренд.

Уточнения

Зубна́я паста - гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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