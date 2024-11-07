Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Vietnam Airlines начнет полёты из Шереметьево в январе
NASA вернётся в открытый космос после устранения неполадок
С первыми холодами в России начали сбоить китайские авто
ФАС расследует картельный сговор при строительстве дорог в Ульяновской области
Морковь и черника: как на самом деле продукты влияют на глаза
Как выбрать мебель для дома, если у вас есть питомцы
Продюсер Дворцов назвал гонорар Сергея Лазарева за концерт
Создан способ определения годности молока без вскрытия упаковки
Как добиться безупречного макияжа глаз, который держится весь день?

Грибы и здоровье: когда они могут навредить

0:55
Здоровье

Грибы — популярный продукт, который прекрасно дополняет салаты, закуски и супы. Однако не всем их стоит употреблять: с возрастом растёт количество хронических заболеваний, и некоторые из них могут стать препятствием для употребления грибов.

Грибы и здоровье: когда они могут навредить
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Врач Татьяна Иванникова объясняет, что людям с определёнными заболеваниями следует исключить грибы из рациона. В первую очередь это касается болезней желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Также рекомендуется отказаться от грибов при повышенном давлении, так как они трудно перевариваются из-за высокого содержания хитина и клетчатки.

Ещё одна причина для осторожности — способность грибов впитывать вредные вещества из окружающей среды, особенно если они произрастают в экологически неблагополучных районах. Такое накопление токсинов может привести к отравлению.

Уточнения

Гриб - разговорно-обиходное название плодовых тел грибов-макромицетов. Согласно современным научным представлениям, грибы выделяются в самостоятельное царство живой природы — лат. Fungi.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Наука и техника
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения Аудио 
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Еда и рецепты
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы Аудио 
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Наука и техника
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира Аудио 
Популярное
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены

Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Праща Давида. Израильский комплекс ПРО, опозорившийся перед иранским Голиафом Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики Игорь Буккер
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
Как укрыть розы на зиму простым способом
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Последние материалы
Как выбрать мебель для дома, если у вас есть питомцы
Создан способ определения годности молока без вскрытия упаковки
Как добиться безупречного макияжа глаз, который держится весь день?
Продюсер Дворцов назвал гонорар Сергея Лазарева за концерт
Ирина Винер рассказала, от чего зависит возвращение российских атлетов на Олимпийские игры
Получается плотной, нежной, ароматной и очень вкусной: три хитрости варки тыквы
Как вывести медведку с участка и спасти урожай
Правительство Аргентины грозит закрыть крупнейшего авиаперевозчика
Найдена ответственная за ускоренное старение организма частичка человека
Россияне выбирают люкс-отели и полный пакет сервиса на ноябрь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.