Грибы и здоровье: когда они могут навредить

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Грибы — популярный продукт, который прекрасно дополняет салаты, закуски и супы. Однако не всем их стоит употреблять: с возрастом растёт количество хронических заболеваний, и некоторые из них могут стать препятствием для употребления грибов.

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Врач Татьяна Иванникова объясняет, что людям с определёнными заболеваниями следует исключить грибы из рациона. В первую очередь это касается болезней желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Также рекомендуется отказаться от грибов при повышенном давлении, так как они трудно перевариваются из-за высокого содержания хитина и клетчатки.

Ещё одна причина для осторожности — способность грибов впитывать вредные вещества из окружающей среды, особенно если они произрастают в экологически неблагополучных районах. Такое накопление токсинов может привести к отравлению.

Уточнения

Гриб - разговорно-обиходное название плодовых тел грибов-макромицетов. Согласно современным научным представлениям, грибы выделяются в самостоятельное царство живой природы — лат. Fungi.

