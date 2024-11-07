Почему яблоки — не лучший выбор для перекуса

Яблоки часто считают идеальным перекусом, способным поддержать здоровье и сохранить фигуру. Но действительно ли они так полезны между основными приёмами пищи?
Содержащиеся в них глюкоза и фруктоза способны только усилить аппетит. Употребление этих фруктов между едой может даже снизить общий уровень энергии, что сделает нас менее бодрыми.
Если вам нужен перекус, отдайте предпочтение продуктам с белком — он надолго утолит голод и поддержит энергию.
Яблоки же лучше оставить для десерта, где они станут отличным дополнением к завтраку или обеду. Твёрдая структура фрукта также способствует очищению зубов, что делает яблоки особенно полезными после приёма пищи.
Я́блоко - сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
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