Почему яблоки — не лучший выбор для перекуса

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Яблоки часто считают идеальным перекусом, способным поддержать здоровье и сохранить фигуру. Но действительно ли они так полезны между основными приёмами пищи?

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Содержащиеся в них глюкоза и фруктоза способны только усилить аппетит. Употребление этих фруктов между едой может даже снизить общий уровень энергии, что сделает нас менее бодрыми.

Если вам нужен перекус, отдайте предпочтение продуктам с белком — он надолго утолит голод и поддержит энергию.

Яблоки же лучше оставить для десерта, где они станут отличным дополнением к завтраку или обеду. Твёрдая структура фрукта также способствует очищению зубов, что делает яблоки особенно полезными после приёма пищи.

Уточнения

Я́блоко - сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

