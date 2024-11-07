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Почему яблоки — не лучший выбор для перекуса

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Здоровье

Яблоки часто считают идеальным перекусом, способным поддержать здоровье и сохранить фигуру. Но действительно ли они так полезны между основными приёмами пищи?

Почему яблоки — не лучший выбор для перекуса
Фото: Freepik by freepik, PDM

Содержащиеся в них глюкоза и фруктоза способны только усилить аппетит. Употребление этих фруктов между едой может даже снизить общий уровень энергии, что сделает нас менее бодрыми.

Если вам нужен перекус, отдайте предпочтение продуктам с белком — он надолго утолит голод и поддержит энергию.

Яблоки же лучше оставить для десерта, где они станут отличным дополнением к завтраку или обеду. Твёрдая структура фрукта также способствует очищению зубов, что делает яблоки особенно полезными после приёма пищи.

Уточнения

Я́блоко - сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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