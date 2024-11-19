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Тыква и её польза: как сохранить здоровье и красоту

Тыква и её польза для здоровья и внешнего вида
1:22
Здоровье

В холодное время года особенно важно выбирать полезные продукты, которые поддержат здоровье и помогут сохранить хорошее самочувствие и внешний вид. Среди таких сезонных овощей выделяется тыква. Вот почему стоит включить её в свой рацион.

Тыква и её польза для здоровья и внешнего вида
Фото: flickr.com by VasenkaPhotography, CC BY 2.0

Причины включить тыкву в рацион:

1. Здоровая кожа. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, тыква помогает справляться с тусклым цветом лица и усталостью кожи. Она также помогает бороться с первыми признаками старения и может улучшить состояние кожи при проблемах, таких как акне.

2. Поддержка иммунной системы. Тыква содержит множество витаминов, способствующих укреплению иммунитета, что особенно важно в холодное время года. Эксперты советуют употреблять тыкву трижды в неделю, чтобы поддерживать защитные функции организма.

3. Контроль веса. Тыква — это диетический продукт с низким содержанием калорий, который помогает контролировать вес, особенно в холодное время года, когда соблазн высококалорийных блюд велик.

4. Здоровье сердца. Тыква положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, помогая укрепить здоровье сердца и сосудов, что вносит вклад в общее долголетие.

Уточнения

Ты́ква - род травянистых растений семейства Тыквенные.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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